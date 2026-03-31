Место для вашей рекламы

Airbus представила перехватчик «Хищная птица» для уничтожения дронов

Современные военные конфликты показали, что дроны-камикадзе представляют очень большую проблему для систем ПВО
Компания Airbus провела первое испытание нового автономного перехватчика дронов под названием «Хищная птица». Первый полет беспилотника-перехватчика прошел на военном полигоне на севере Германии. Перехватчик успешно уничтожил свою цель.
Об этом пишет Фокус.
Современные военные конфликты показали, что дроны-камикадзе представляют очень большую проблему для систем ПВО. Такие дроны стоят недорого, если сравнивать со стоимостью ракет, используемых для их поражения. Поэтому современные системы ПВО требуют наличия столь же недорогих средств поражения.
Компания создала дрон-перехватчик «Хищная птица». Он позиционируется как недорогой беспилотник, который можно производить в больших количествах и интегрировать в архитектуру систем противовоздушной обороны НАТО. Таким образом, решается проблема, когда для уничтожения недорого дрона-камикадзе, представляющего угрозу для критически важных объектов, используются дорогостоящие средства поражения.
Компания Airbus провела первое испытание нового автономного перехватчика дронов под названием «Хищная птица», Фото: Airbus
Во время первого полета перехватчик «Хищная птица» самостоятельно обнаружил и классифицировал дрон-камикадзе. После этого перехватчик выпустил ракету класса «воздух-воздух» Mark I, созданную компанией Frankenburg Technologies, и уничтожил цель. В компании Airbus подчеркнули, что недорогой в производстве не только новый перехватчик, но и ракеты, которые он использует для поражения целей.

Длина многоразового беспилотника-перехватчика «Хищная птица» — 3,1 метра, а размах крыла — 2,5 метра. Максимальная взлетная масса составляет 160 кг.
Во время испытания перехватчик был оснащен четырьмя ракетами Mark I, но он может нести до восьми ракет. Каждая ракета весит менее 2 кг и имеет длину 65 сантиметров.
Ракета Mark I летит на высокой дозвуковой скорости, а ее дальность поражения составляет до 1,5 км. В Airbus заявили, что это самые легкие ракеты-перехватчики, разработанные на сегодняшний день. Они оснащены осколочной боевой частью, предназначенной для нейтрализации целей на близком расстоянии. Это означает, что перехватчик «Хищная птица» может уничтожать несколько целей за один вылет при сравнительно низкой стоимости уничтожения цели.
Беспилотник «Хищная птица» может выступать как мобильный перехватчик в рамках больших систем ПВО.
Airbus планирует провести дополнительные испытания в течение 2026 года. Компания стремится доказать потенциальным покупателям этого оружия его полную готовность к применению во время реальной войны.
Фокус
Место для вашей рекламы
