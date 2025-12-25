5 японских авто, которые эксперты не советуют покупать Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

5 японских авто, которые эксперты не советуют покупать

Хотя японские автомобили и имеют репутацию качественных и долговечных, рынок все же знает исключения. У каждого производителя встречаются модели, которые не оправдывают ожиданий — из-за проблем с надежностью, дорогостоящего ремонта или низкой ликвидности. Американский портал GoBankingRates назвал пять японских моделей, которые чаще всего разочаровывают владельцев.

Scion iQ

Этот микрокар когда-то называли «городской капсулой», но на практике он превратился в ловушку для нервов. Специалисты часто слышат жалобы на салон — он настолько маленький, что на задних сиденьях места хватает только ребенку. Шумоизоляции почти нет, а из-за высокой посадки с плохой видимостью водителю трудно маневрировать в потоке.

Как шутит автомеханик Андрей Галай с сервиса в Киеве, «после 30 минут за рулем iQ даже спокойный человек начинает мечтать о маршрутке».

Honda CR-Z EX

Гибридная «Хонда» должна была стать легким спорткупе, но не вышло. Машина слабая, управляется посредственно, а кондиционер вообще выключается во время длительных остановок. В летней пробке это настоящее испытание. Автослесарь Владислав Мартыненко говорит:

«CR-Z — пример, когда хорошая идея разбилась об инженерную реальность».

Mitsubishi Mirage

Американский Car and Driver поставил этому авто 2,5 балла из 10. И не зря. Жесткая подвеска, слабая динамика, тесный салон — все вместе делает поездку похожей на пытки. Даже короткий путь по ямам может выбить желание ездить вообще.

Читайте также Какие авто минимально теряют в стоимости (инфографика)

Mazda RX-8

Купе с роторным мотором выглядело любопытно, но эксплуатация оказалась адом. Двигатель «умирает» до 100 тысяч километров, а расход топлива такой, что водитель чаще бывает на заправке, чем дома. Любители драйва его обожают, но мастера СТО рекомендуют обходить стороной.

Toyota FJ Cruiser

Большой внедорожник должен был продолжить славу Land Cruiser, но стал ее тенью. Чтобы сесть на задний ряд, надо лезть, как в грузовик. К тому же детали для ремонта найти сложно, а сам ремонт обходится дорого.

Советы покупателям

Проверяйте отзывы не только владельцев, но и сервисов

Комментарии на форумах или в соцсетях показывают бытовой опыт, но именно механики каждый день видят, что ломается чаще всего. Спросите у проверенного СТО или почитайте профильные группы сервисников: там честно пишут о слабых местах конкретных моделей, типичных «болячках» после определенного пробега и реальной стоимости ремонта.

Читайте также Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили

Избегайте редких моделей

Экзотические или малораспространенные авто могут радовать дизайном или комплектацией, но когда понадобится ремонт, начнутся проблемы: долгое ожидание деталей, дорогостоящий импорт запчастей или дефицит мастеров, знающих эту модель. В больших городах шанс найти специалиста больше, но в регионах такой автомобиль может превратиться в «проект на полгода».

Не ведитесь только на низкую цену

Дешевый японский автомобиль часто означает большой пробег, скрытые дефекты или модель, которая нуждается в дорогостоящем обслуживании. Низкая стартовая цена может быстро обернуться затратами на двигатель, коробку или электронику — и суммы легко превышают экономию на покупке.

Твоя машина По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.