Какие авто минимально теряют в стоимости (инфографика)

В среднем большинство новых машин за первые три года теряют 30−40% стоимости.
Но некоторые автомобили благодаря надежности, репутации и стабильному спросу обесцениваются гораздо медленнее, пишет itsider.
Какие это авто — смотрите в нашей инфографике ниже:
1. Toyota RAV4

Даже после пяти лет эксплуатации обесценивание составляет около 18%, что является очень низким показателем для массового сегмента. Главные причины — стабильный спрос, универсальность и легендарная надежность.
Все равно популярными остаются как атмосферные, так и гибридные версии. Бензиновые двигатели 2,0 и 2,5 литра в сочетании с автоматом или вариатором не создают неожиданностей в процессе эксплуатации. Кузов хорошо защищен от коррозии, подвеска выносливая, а ликвидность настолько высока, что объявления о продаже долго не задерживаются на рынке. В крупных городах такие автомобили находят покупателей за считаные недели.
2. Lexus NX

Премиальный кроссовер, созданный на базе RAV4, демонстрирует отличные результаты и на вторичном рынке. Потеря стоимости за три года составляет примерно 17−20%. Для люксового сегмента это почти рекордный показатель.
NX отличается качественной шумоизоляцией, надежной автоматической коробкой Aisin и аккуратным дизайном, который не стареет с годами. Владельцы отмечают, что даже пять лет спустя салон выглядит свежим, а электронные системы работают без сбоев. Поэтому модель часто выбирают те, кто хочет перейти в премиум-класс без риска получить дорогие неисправности.
3. Toyota Land Cruiser 200/300

Land Cruiser — один из немногих автомобилей, даже через 10 лет способный продаваться почти за половину первоначальной стоимости. Рамная конструкция, простые и надежные дизельные двигатели, бензиновые V8 и огромный запас прочности делают этот внедорожник почти инвестицией.

4. Mazda CX-5

Mazda CX-5 не теряет привлекательности с годами, а ее обесценивание составляет около 22% за три года. Атмосферные двигатели SkyActiv, надежная шестиступенчатая автоматическая коробка передач и крепкая подвеска значительно снижают риск дорогостоящего ремонта.
При этом автомобиль выглядит дороже своего сегмента благодаря фирменному сдержанному дизайну. Многие покупатели выбирают именно CX-5, поскольку она дарит эмоции от управления и одновременно остается разумной в расходах на обслуживание.
5. Volkswagen Tiguan

За три года автомобиль теряет около 24−25%, что является хорошим показателем для «немца».
Среди основных преимуществ — качественная сборка, добротные материалы, отличная управляемость и современные двигатели TSI с доработанной системой охлаждения. Спрос на Tiguan стабильно высокий как среди частных продавцов, так и на дилерских площадках. Даже дизельные версии, которые встречаются реже, пользуются повышенным интересом.

6. Kia Sportage

Новое поколение Sportage сделало ощутимый шаг вперед в плане качества. Именно поэтому модель пользуется стабильным спросом на вторичном рынке и теряет всего 22−25% за три года. Двигатели 1.6 и 2.0 MPI, а также дизельные 1.6 CRDi считаются надежными при регулярном техобслуживании.
Кроме того, Kia не пугает покупателей стоимостью ремонта, что является важным аргументом.
7. Hyundai Tucson

Tucson удерживает цену немного хуже — около 23−26% потери за три года, но предлагает мягкий ход, удобную посадку и простоту в обслуживании.
Покупатели ценят его за предсказуемость — автомобиль редко преподносит неприятные сюрпризы даже при пробегах под 200 000 км. В отличие от многих японцев, запчасти стоят дешевле, а городской динамики достаточно даже для 1.6-литрового турбомотора.

8. Subaru Forester

Forester традиционно ценится за настоящий полный привод и высокую надежность. Даже автомобили в возрасте 7−8 лет продаются дороже, чем многие новые китайские SUV. Потеря цены за 3−4 года составляет около 25%.
Главное условие хорошей ликвидности — своевременное техническое обслуживание и использование оригинальных запчастей, поскольку оппозитные двигатели требуют точного и регулярного внимания.

9. Skoda Octavia

Один из самых ликвидных лифтбеков в Европе и Украине. Octavia — это золотая середина между семейным седаном и практичным универсалом. За три года она теряет около 20−24% своей стоимости. Владельцы ценят ее за вместительный багажник, долговечную подвеску и экономичные двигатели 1.4 и 1.8 TSI.

10. Toyota Camry

Camry остается эталоном ликвидности — даже через пять лет она теряет менее 20% от первоначальной цены. Причина этого — простота и выносливость конструкции: атмосферные двигатели 2.5 и 3.5, классическая автоматическая коробка с гидротрансформатором и минимальные электронные риски.
Автомобиль пользуется спросом среди служебных автопарков, руководителей и частных водителей, ищущих предсказуемость и солидность. Даже в старших поколениях Camry остается комфортной и живой, что позволяет ей удерживать высокую цену на вторичном рынке.
Ранее писали о Топ-5 зимних ошибок, которые дорого обходятся водителям.
Также аналитики проанализировали данные по продажам авто, которые есть открытом доступе, и составили список из 10 наименее продаваемых авто, которые на самом деле незаслуженно обделены вниманием покупателей.
В то же время эксперты назвали 5 лучших электромобилей для зимних поездок. По словам экспертов, эти модели способны справиться со сложными условиями эксплуатации.
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
Авто
