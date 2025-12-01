Эксперты назвали японский автомобиль, которого следует избегать
Toyota и Hondа регулярно возглавляют рейтинги продаж. Их клиенты довольны. Даже Subaru и Mazda тоже хорошо справились с задачей собственной идентичности и формированием лояльной клиентской базы.
Однако, как пишет Slashgear, есть бренд, который держится на волоске.
Речь идет о Mitsubishi, который продолжает страдать от скандалов, пониженной репутации, низкой стоимости при перепродаже и отсутствии интересных предложений.
По словам экспертов, на международном уровне Mitsubishi имела репутацию надежного производителя автомобилей с высоким уровнем технологичности, основанную на таких SUV как Pajero, а также на ранних успехах в ралли с такими автомобилями, как Colt Galant.
«Но даже несмотря на то, что Mitsubishi продолжала заинтересовывать энтузиастов, бренд начал испытывать финансовые трудности. В начале 2000-х, не имея ресурсов, продуктовой линейки или репутации, чтобы конкурировать с Toyota или Honda, Mitsubishi начала агрессивную программу, направленную на покупателей с низким кредитным рейтингом, предлагая такие вещи как программы финансирования без первоочередного взноса и отсрочка платежей. Это не только не принесло компании финансового успеха, но и обесценило репутацию бренда и его дилеров в долгосрочной перспективе», — пояснили в материале.
Как отмечают в Slashgear, Mitsubishi Motors, скорее всего, никогда не была предназначена для того, чтобы стать таким преданным автомобилестроительным гигантом, как Toyota.
Mitsubishi пыталась расширить свою деятельность слишком сильно, так и не найдя удачного решения, как это сделала Subaru со своими кроссоверами с полным приводом.
Также компания создала крошечный, необычный с виду электромобиль Mitsubishi i-MiEV, который появился в 2009 году и продавался в небольших количествах.
«Хотя по современным стандартам электромобилей это было что-то вроде шутки, этот маленький автомобиль в некотором смысле опережал свое время. Но опять же, Mitsubishi не смогла использовать свое преимущество в этой ранней сфере электромобилей для создания автомобилей, которые были бы конкурентоспособными через пять или десять лет, когда движение электромобилей действительно набрало обороты. Это была еще одна из упущенных возможностей в истории бренда», — добавляют в материале.
Еще больше ситуацию усугубили скандалы в 2000-х и 2010-х годах, а именно утаивание дефектов безопасности, а впоследствии и фальсификацию данных тестов на экономию топлива.
Поделиться новостью
Также по теме
Эксперты назвали японский автомобиль, которого следует избегать
Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика)
ТОП-10 хороших авто, которые никому не нужны
Цифровизация сэкономила государству и украинцам 184 млрд грн — Федоров
Может ли скребок поцарапать стекло автомобиля
Xiaomi YU7 обошел Tesla Model Y по популярности