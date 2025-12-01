0 800 307 555
Может ли скребок поцарапать стекло автомобиля

Технологии&Авто
Может ли скребок поцарапать стекло автомобиля
Водители массово допускают одну ошибку при очистке замерзших оконных стекол автомобиля. Это может привести к появлению царапин на стекле, особенно если скрести по грязному стеклу.
Зимой на стекле собирается не только лед, но песок, соль, пыль с дороги и микроскопические камни. Об этом пишет Interia.

Как выбрать инструмент без риска повреждения

Когда водитель прикладывает к такой поверхности жесткую кромку скребка и с силой начинает сдирать лед, вся эта смесь действует как абразивная бумага. Сначала видны лишь мелкие царапины под светом, со временем появляются отчетливые сматывания в поле зрения водителя. Ночью, при свете приближающихся фар автомобилей, видимость ухудшается, а езда утомляет.
Скребок должен быть изготовлен из жесткого, но упругого пластика без острых или зазубренных краев. Металлические лезвия, изделия из тонкой бляшки и даже банковские карты использовать не стоит. Качественный скребок имеет с одной стороны зубчатую кромку для разбивания толстого слоя льда, а с другой — гладкую широкую кромку для сгребания. Пригодится также резина для удаления остатков воды. Удобным вариантом станет модель с коротким телескопическим древком.

Скребок и удаление льда

Процедуру следует начать с включения обдува на стекло и, если в автомобиле предусмотрена такая ​​функция, обогрева переднего и заднего стекла. Речь идет не об ожидании 10 минут, а о легком подогреве стекла изнутри, за счет сего лед начнет таять. При наличии размораживателя в форме спрея следует опрыскать стекло и подождать немного.
Когда лед немного смягчится, используют зубчатую сторону скребка для деликатного разламывания толстой корки. После этого переходят к гладкой кромке и снимают лед одним долгим движением, вместо того чтобы тереть туда-сюда по одному месту. Не следует прижимать скребок с максимальной силой.
Категорически не рекомендуется выливать теплую или горячую жидкость на замерзшее стекло — разница температур может вызвать появление трещин или даже полное растрескивание.
По материалам:
mmr.ua
Авто
