Volkswagen хочет разрабатывать электромобили в Китае: у компании раскрыли планы на миллиарды евро
Китайское подразделение Volkswagen объявило о завершении масштабного расширения своего технологического хаба в Хэфее стоимостью 3 млрд евро.
Это фактически дает компании возможность впервые полностью разрабатывать автомобили за пределами Германии, сообщает УкрАвтопром.
Площадь обновленного центра Volkswagen China Technology Company — 100 тысяч квадратных метров, он содержит более сотни высокотехнологичных лабораторий. Здесь работают около 3 тысяч инженеров и разработчиков, которые могут создавать и испытывать новые платформы, аккумуляторные системы, силовые агрегаты и программное обеспечение для будущих моделей.
В компании заявили, что намерены активизировать свое присутствие на китайском рынке электромобилей. Volkswagen намерена представить 30 новых моделей авто в КНР к 2030 году.
Ключевую роль в этом сыграет новая архитектура China Electric Architecture, которая будет представлена в 2027 году, а также новая базовая платформа для китайских моделей, выход которой запланирован на следующий год.
