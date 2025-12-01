Volkswagen хочет разрабатывать электромобили в Китае: у компании раскрыли планы на миллиарды евро Сегодня 05:02 — Технологии&Авто

Volkswagen хочет разрабатывать электромобили в Китае: у компании раскрыли планы на миллиарды евро

Китайское подразделение Volkswagen объявило о завершении масштабного расширения своего технологического хаба в Хэфее стоимостью 3 млрд евро.

Это фактически дает компании возможность впервые полностью разрабатывать автомобили за пределами Германии, сообщает УкрАвтопром.

Площадь обновленного центра Volkswagen China Technology Company — 100 тысяч квадратных метров, он содержит более сотни высокотехнологичных лабораторий. Здесь работают около 3 тысяч инженеров и разработчиков, которые могут создавать и испытывать новые платформы, аккумуляторные системы, силовые агрегаты и программное обеспечение для будущих моделей.

Читайте также Volkswagen инвестирует в искусственный интеллект до миллиарда евро

В компании заявили, что намерены активизировать свое присутствие на китайском рынке электромобилей. Volkswagen намерена представить 30 новых моделей авто в КНР к 2030 году.

Ключевую роль в этом сыграет новая архитектура China Electric Architecture, которая будет представлена ​​в 2027 году, а также новая базовая платформа для китайских моделей, выход которой запланирован на следующий год.

Коментарі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.