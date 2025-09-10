Volkswagen инвестирует в искусственный интеллект до миллиарда евро Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что инвестирует до миллиарда евро в искусственный интеллект до 2030 года, внедряя эту технологию во все сферы своего бизнеса, чтобы сэкономить миллиарды средств.

Об этом сообщает Reuters

В компании рассказали, что инвестиции Volkswagen будут направлены на разработку автомобилей с поддержкой искусственного интеллекта, его промышленное применение и расширение высокопроизводительной ІТ-инфраструктуры.

В Volkswagen также добавили, что ожидаемая экономия средств составит до 4 миллиардов евро уже к 2035 году.

Отмечается, что в настоящее время немецкая группа претерпевает глубокие изменения на своих двух основных рынках — в Китае и ФРГ, в частности, в Германии происходят значительные сокращения расходов, но компания возвращается к работе над новыми моделями авто.

В минувшее воскресенье компания представила концепцию нового небольшого электрического внедорожника ID. CROSS, являющегося частью стремления автопроизводителя предлагать доступные автомобили на аккумуляторных батареях.

Volkswagen заявил, что искусственный интеллект значительно ускорит процесс разработки новых моделей автомобилей и технологий.

Укрінформ По материалам:

