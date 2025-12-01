0 800 307 555
ру
Xiaomi YU7 обошел Tesla Model Y по популярности

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 быстро укрепляет свои позиции на китайском рынке. Лишь несколько месяцев прошло с момента его появления, а модель уже демонстрирует бурный рост продаж и сумела обойти Tesla Model Y в октябре.
Между тем зарубежные покупатели продолжают ждать, когда Xiaomi выведет свои электромобили за пределы Китая.
По данным компании, в прошлом месяце в стране было реализовано 48 654 автомобиля Xiaomi, из которых 33 662 пришлись на YU7. Это позволило новому кроссоверу уверенно обойти седан SU7. Для сравнения, Tesla в октябре поставила около 61 500 Model Y, но значительная часть — более 35 тысяч — была отправлена ​​на экспорт, оставив китайскому рынку лишь примерно 26 100 машин.
С момента начала поставок YU7 в июле общая продажа модели достигла примерно 70 тысяч единиц. Такой темп для новичка отрасли говорит о том, что кроссовер быстро нашел отклик среди китайских покупателей, предложив им сочетание технологий, дизайна и конкурентной цены.
На фоне этого успеха Xiaomi объявила о запуске новой программы кастомизации, представив на автосалоне в Гуанчжоу эффектную версию YU7 Max в оттенке Crystal Purple. Компания планирует ввести более сотни новых вариантов покраски в течение ближайших трех лет, фактически создав аналог премиальных программ персонализации уровня Porsche Paint to Sample.
Стоимость индивидуальной расцветки начинается от 11 000 юаней (около 1500 долларов). Кроме цвета кузова, клиенты смогут выбрать разные варианты колесных дисков, окрашенные в разные оттенки тормозные суппорты Brembo, а также экстравагантные опции — например, 24-каратные золотые значки или специальные версии карбоновых элементов.
По материалам:
mmr.ua
