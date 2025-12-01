Япония переходит к стабильному финансированию ИИ и чипов Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Правительство Японии планирует выделить около 252,5 млрд иен ($1,6 млрд) из дополнительного бюджета на поддержку разработок ИИ и полупроводников. Это часть стратегии стабильного финансирования этих критически важных секторов.

Хотя эта сумма значительно меньше 1,5 триллиона иен, выделенных в прошлогоднем дополнительном бюджете, представители правящей партии и Министерства экономики, торговли и промышленности (METI) объясняют это тем, что правительство начнет обеспечивать большую часть дополнительного финансирования этих секторов в рамках обычных бюджетов.

Ожидается, что такой переход обеспечит более стабильное финансирование в долгосрочной перспективе.

В целом с 2021 года, когда была введена новая стратегия, Япония уже выделила около 5,7 триллиона иен для возрождения полупроводниковой промышленности.

Правительство инвестировало средства в конкретные крупные проекты, такие как Rapidus Corp., литейный завод Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Кумамото и Micron Technology Inc. в Хиросиме.

После подписания кабинетом премьер-министра Санаэ Такаичи, дополнительный бюджет теперь нуждается в одобрении парламентом. Ожидается, что принятие пройдет гладко, поскольку у правящей коалиции большинство в нижней палате.

В рамках этого же дополнительного бюджета METI также запросила:

100 миллиардов иен для инвестиций в страховую компанию Nippon Export and Investment Insurance. Это необходимо для укрепления финансовой базы государственного страховщика торговли, играющего ключевую роль в реализации инвестиционной программы на $550 миллиардов в рамках торгового соглашения между США и Японией.

для инвестиций в страховую компанию Nippon Export and Investment Insurance. Это необходимо для укрепления финансовой базы государственного страховщика торговли, играющего ключевую роль в реализации инвестиционной программы на $550 миллиардов в рамках торгового соглашения между США и Японией. 93,7 миллиарда иен для помощи частным компаниям в обеспечении редкоземельных элементов и укреплении национальных запасов критически важных минералов. Япония стремится снизить свою зависимость от Китая относительно этих элементов из соображений экономической безопасности.

