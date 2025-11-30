Почему в 2026 году будет выгодно покупать подержанные электромобили Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Почему в 2026 году будет выгодно покупать подержанные электромобили

2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» тех, что уже ездят по дорогам. Рост цен, экономическая неопределенность, замедление инноваций и рекордная волна лизинговых возвратов делают подержанные электрокары самой разумной покупкой в ​​следующем году.

По данным аналитического центра Recurrent Auto, именно подержанные EV могут стать главным драйвером рынка в 2026 году. И эта тенденция прямо затрагивает и Украину, где большинство электромобилей — именно импортированные подержанные.

Экономика побуждает выбирать подержанные авто

2026 год прогнозируют как период ценовой чувствительности. Пошлины на новые автомобили, удорожание логистики и осторожность покупателей смещают спрос в сторону вторичного рынка.

Исторически в кризисные периоды продажи новых автомобилей падают гораздо сильнее. И наоборот, подержанные остаются в спросе. В 2026-м этот тренд станет еще более выразительным из-за особенностей именно электромобильного рынка.

Молодые электромобили с гарантией — основа рынка б/у

В отличие от б/у бензиновых авто, большинство подержанных EV на рынке — это модели 2023−2025 годов, которые:

имеют большой остаток гарантии на батарею (7−8 лет),

оснащены современными технологиями (ADAS, мобильные сервисы, OTA-обновление),

имеют минимальный пробег,

конструктивно изнашиваются медленнее.

По оценкам Recurrent Auto, электромобили обходятся в 40−50% дешевле в обслуживании, чем автомобили с ДВС. Никаких масляных сервисов, ремней ГРМ или выхлопных систем — это ключевое преимущество для владельцев.

Волна лизинговых возвратов: на рынок выходит полмиллиона EV

Наибольший фактор 2026 года — возвращение огромного количества лизинговых электромобилей, взятых в 2023—2024 годах.

По данным Recurrent Auto, на вторичный рынок США и Европы выйдет до 500 тысяч таких автомобилей. Это:

2−3-летние электромобили,

с малыми пробегами,

с действующими гарантиями,

с полным пакетом современных функций.

Именно эти автомобили начнут массово появляться на аукционах и в Европе, а значит, с определенной задержкой и в Украине.

Темп развития новых EV замедлился — а значит подержанные выглядят еще лучше

Еще несколько лет назад каждое новое поколение EV совершало гигантский технологический скачок: лучше батареи, больше скорость зарядки, новые платформы.

В 2025—2026 годах темп замедляется. Новые модели улучшаются, но не радикально. Поэтому разница между новым EV 2026 и подержанным 2024 года уже не критична, а в цене — отличие может достигать 30−50%.

Это идеальная ситуация для покупателей подержанных авто.

Цена против ценности: б/у EV выгоднее новых

Ключевой вывод Recurrent Auto прост: в 2026 году наибольшую ценность за свои деньги будут давать подержанные электромобили.

Причины:

новые авто подорожают из-за пошлин и курса,

б/у электромобили резко подешевеют из-за массового выхода лизинговых машин,

технологические различия между новыми и «молодыми б/у» минимальны,

гарантии и ресурс батарей в большинстве случаев полностью сохранены.

Для потребителя это означает возможность купить EV с запасом хода 350−500 км по цене бензиновой корейской «бюджетки».

Украинский контекст: почему это важно именно сейчас

Украина традиционно импортирует подержанные автомобили. Более 85% всех электромобилей на дорогах привезены из-за границы. А значит:

В 2026 году выбор подержанных EV для Украины значительно расширится. Рынок получит большой ассортимент недорогих 2−3-летних автомобилей с качественным техническим состоянием. Стоимость замены батареи уже не выглядит пугающей. С увеличением парка EV на вторичном рынке появляется больше контрактных батарей, больше сервисных возможностей, более низкие цены на ремонт. Общая экономичность EV делает их лучше автомобилей с ДВС. Даже со старым тарифом ночного тока электромобиль выигрывает в стоимости «км пробега». С 2026 года в Украину возвращается НДС на электромобили. Это еще больше увеличит разницу между новыми и подержанными авто.

Как правильно выбирать подержанный электромобиль в 2026 году

Проверять состояние батареи

Использовать услуги диагностики SOH или официальные отчеты.

Изучать историю подзарядки

Желательно — преимущественно домашняя AC-зарядка.

Проверять гарантию и ее перенос

Некоторые производители не позволяют передавать гарантию на батарею за пределы рынка продаж

Оценивать сервисную доступность

Есть ли вблизи СТО, специализирующаяся на EV.

