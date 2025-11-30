YouTube позволит пользователям персонализировать главную ленту Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

YouTube позволит пользователям персонализировать главную ленту

YouTube тестирует новую функцию «Ваш персональный фид», которая должна решить проблему хаотичной домашней ленты и нерелевантных рекомендаций.

Об этом пишет TechCrunch.

Часто алгоритм платформы неверно понимает намерения пользователя: достаточно просмотреть несколько видео на определенную тему — и лента превращается в поток подобного контента, не всегда отвечающего реальным интересам.

В рамках эксперимента рядом с кнопкой «Главная» появляется новый раздел, где можно вручную вводить подсказки по желаемым темам. Это позволяет не просто получать рекомендации пассивно, а самим направлять алгоритм.

Например, если пользователь хочет видеть больше видео о кулинарии или технологии, он вводит соответствующую подсказку — и YouTube начинает чаще предлагать такой контент.

Функция может стать более удобной альтернативой стандартным инструментам «Не интересно» или «Не рекомендовать канал», так как позволяет формировать ленту точнее и быстрее.

Хотя пока не понятно, насколько она будет популярна, возможность персонализации может значительно улучшить пользовательский опыт.

