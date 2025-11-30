YouTube позволит пользователям персонализировать главную ленту
YouTube тестирует новую функцию «Ваш персональный фид», которая должна решить проблему хаотичной домашней ленты и нерелевантных рекомендаций.
Об этом пишет TechCrunch.
Читайте также
Часто алгоритм платформы неверно понимает намерения пользователя: достаточно просмотреть несколько видео на определенную тему — и лента превращается в поток подобного контента, не всегда отвечающего реальным интересам.
В рамках эксперимента рядом с кнопкой «Главная» появляется новый раздел, где можно вручную вводить подсказки по желаемым темам. Это позволяет не просто получать рекомендации пассивно, а самим направлять алгоритм.
Например, если пользователь хочет видеть больше видео о кулинарии или технологии, он вводит соответствующую подсказку — и YouTube начинает чаще предлагать такой контент.
Функция может стать более удобной альтернативой стандартным инструментам «Не интересно» или «Не рекомендовать канал», так как позволяет формировать ленту точнее и быстрее.
Хотя пока не понятно, насколько она будет популярна, возможность персонализации может значительно улучшить пользовательский опыт.
Поделиться новостью
Также по теме
YouTube позволит пользователям персонализировать главную ленту
Почему в 2026 году будет выгодно покупать подержанные электромобили
Signal добавляет защищенные резервные копии на iOS
Названы 5 лучших электромобилей для зимних поездок (фото)
Audi презентовала стильные и недорогие электрокары с запасом хода более 700 км (фото)
Китайские ученые научились превращать дождевую воду в энергию