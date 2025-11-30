Audi презентовала стильные и недорогие электрокары с запасом хода более 700 км (фото)
На автосалоне в Гуанчжоу дебютировали инновационные электромобили Audi. Седан Audi A6L e-tron и кроссовер E SUV оснащены мощными установками с запасом хода более 700 км. Новые электромобили Audi начнут производить в Китае.
О них рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Audi A6L e-tron
Седан Audi A6 e-tron расширил линейку модели — присоединился к лифтбеку и универсалу. Он повторяет их стремительный дизайн с тоненькими двухуровневыми фарами, однако для Китая электрокар удлинили на 145 мм.
Габариты Audi A6L e-tron:
- длина — 5073 мм;
- ширина — 1942 мм;
- высота — 1522 мм;
- колесная база — 3076 мм.
В салоне на передней панели установлены три экрана, причем мультимедийную систему разработали в Huawei.
Электромобиль Audi A6L e-tron оснащен 354-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с. Батарея на 107 кВт∙ч обеспечивает запас хода 770 км.
800-вольтная архитектура позволяет быстро заряжаться (мощностью 270 кВт) на 80% можно зарядить за 21 минуту. Известно, что китайский седан Audi A6 будет существенно дешевле собратьев немецкого производства.
Audi E SUV
Концепт Audi E SUV — предвестник будущего электрокроссовера E8, который дебютирует в 2026 году и будет стоить от 200 000 юаней ($36 600). Это второй представитель новой линейки моделей китайского производства, отличительной особенностью которых является отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами.
Внешне кроссовер напоминает родственный электромобиль Audi E5 Sportback, с которым он делит платформу. У него плавные формы кузова и узкие фары.
Размеры Audi E SUV:
- длина — 5057 мм;
- ширина — 2042 мм;
- высота — 1786 мм;
- колесная база — 3060 мм.
Электромобиль Audi E8 получит 680-сильную полноприводную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно в 5 с. С батареей на 109 кВт∙ч можно преодолевать более 700 км без подзарядки.
У этого электрокара также будет 800-вольтное электрооборудование, которое позволит пополнить запас хода на 320 км за 10 минут.
