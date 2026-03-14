Место для вашей рекламы

Автомобилями каких брендов наиболее довольны водители

Toyota против Subaru, Фото: autotrader.ca
Американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI) представил результаты ежегодного исследования автомобильного рынка за 2025 год. Японские бренды снова продемонстрировали уверенное лидерство, опередив конкурентов в массовом и премиальном сегментах.
Массовый сегмент

Бренд Subaru стал безоговорочным лидером среди доступных автомобилей, получив 85 баллов из 100 возможных.
По сравнению с прошлым годом показатель марки вырос на два пункта, что позволило опередить многолетнего соперника в лице Toyota.
Вторую строчку разделили Mazda и Toyota, каждая из которых набрала по 82 балла. Honda, Buick и GMC также вошли в список лучших производителей по уровню благосклонности покупателей.

Люксовые марки

В сегменте премиальных авто первенство уверенно удерживает Lexus, набравший 87 баллов. Дочерняя компания Toyota смогла обойти Mercedes-Benz, с которым в прошлом году делила лидерскую позицию.
Немецкий производитель Mercedes-Benz оказался на втором месте с результатом 82 балла. Третье место разделили Cadillac и Tesla, получив по 81 баллу, тогда как Acura, Audi и BMW закрыли список лидеров с показателями от 75 до 78 баллов.

Общие тренды

Несмотря на рост баллов отдельных лидеров, общий уровень удовлетворенности на рынке несколько снизился. Аналитики связывают это со стремительным удорожанием машин, из-за чего покупателям приходится брать кредиты на крупные суммы.
Владельцы авто с традиционными двигателями и гибридов остаются довольны своим выбором.
Наибольшее разочарование выражают владельцы электромобилей из-за ограниченного запаса хода, неудобства с подзарядкой и низкой стоимости перепродажи в будущем.

Детали опроса

Отчет по этому году базируется на опросе 9949 потребителей, которых выбирали случайным образом по электронной почте. Хотя количество респондентов меньше прошлогодней цифры у 12 173 человек, выборка остается достаточной для отображения реальных настроений рынка.
Исторические данные подтверждают устойчивое преимущество азиатских производителей, регулярно занимающих первые позиции. Стабильность таких брендов, как Subaru, свидетельствует о высокой лояльности аудитории, которая ценит надежность больше, чем маркетинговые обещания.
Место для вашей рекламы
