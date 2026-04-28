0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

ИИ оставил без работы более 70 тысяч специалистов техногигантов

Технологии&Авто
14
Количество увольнений растет из-за развития ИИ
Только за первые четыре месяца 2026 года крупнейшие технологические компании мира сократили более 70 тысяч работников. И если раньше такие решения объяснялись кризисами или перегретым наймом, теперь корпорации все чаще прямо связывают увольнение с автоматизацией и развитием искусственного интеллекта.
Об этом пишет The Guardian.

Более 70 тысяч увольнений за несколько месяцев

Масштабы сокращений в технологическом секторе быстро растут. По данным The Guardian, с начала года работу потеряли более 70 тысяч специалистов в ведущих мировых компаниях.
Больше всего сокращений провела Oracle — 30 000 работников. Далее следует Amazon, который уволил 16 000 сотрудников.
Читайте также
В список компаний с масштабными кадровыми сокращениями также вошли:
  • Microsoft — 8 750 работников;
  • Meta — 8 000;
  • Block — 4 000;
  • WiseTech — 2 000;
  • ASML — 1 700;
  • Atlassian — 1 600.

ИИ все чаще называют причиной увольнений

Главное изменение — в риторике самих компаний. Если раньше сокращения объясняли экономической неопределенностью или последствиями чрезмерного найма, то теперь все чаще прямо говорят о роли искусственного интеллекта.
Алгоритмы берут на себя часть рутинных задач, что позволяет компаниям уменьшать штаты без потери операционной эффективности.
Сэкономленные средства корпорации направляют не столько на снижение расходов, сколько на новые инвестиции, прежде всего, в дата-центры и инфраструктуру для работы нейросетей.
Место для вашей рекламы

Миллиарды идут в ИИ-инфраструктуру

Сокращения происходят на фоне рекордных затрат на вычислительные мощности.
Аналитики прогнозируют, что бюджеты Meta и Microsoft на развитие ИИ-инфраструктуры могут составить 110−130 млрд долларов для каждой компании. Речь идет прежде всего о закупке специализированных процессоров и масштабировании центров обработки данных — направлениях, требующих колоссальных капиталовложений.
На этом фоне оптимизация штатов выглядит для бизнеса способом частично компенсировать эти расходы.
Фондовый рынок, похоже, поддерживает этот курс. Показательный пример — Block. После того как Джек Дорси увязал увольнение 40% персонала с ростом производительности благодаря ИИ, акции компании выросли на 20%.
Это сигнализирует о том, что инвесторы рассматривают автоматизацию и сокращение расходов как драйвер повышения эффективности бизнеса.

Что это значит для рынка труда

Более 70 тысяч увольнений всего за четыре месяца. Эта цифра показывает, что использование ИИ уже влияет на занятость не в теории, а на практике. И хотя компании подают это как технологическую трансформацию, для рынка труда это может означать начало более глубокого перераспределения ролей между людьми и алгоритмами.
По материалам:
Мінфін.com.ua
ИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems