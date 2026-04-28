ИИ оставил без работы более 70 тысяч специалистов техногигантов

Количество увольнений растет из-за развития ИИ

Только за первые четыре месяца 2026 года крупнейшие технологические компании мира сократили более 70 тысяч работников. И если раньше такие решения объяснялись кризисами или перегретым наймом, теперь корпорации все чаще прямо связывают увольнение с автоматизацией и развитием искусственного интеллекта.

Об этом пишет The Guardian

Более 70 тысяч увольнений за несколько месяцев

Масштабы сокращений в технологическом секторе быстро растут. По данным The Guardian, с начала года работу потеряли более 70 тысяч специалистов в ведущих мировых компаниях.

Больше всего сокращений провела Oracle — 30 000 работников. Далее следует Amazon, который уволил 16 000 сотрудников.

В список компаний с масштабными кадровыми сокращениями также вошли:

Microsoft — 8 750 работников;

Meta — 8 000;

Block — 4 000;

WiseTech — 2 000;

ASML — 1 700;

Atlassian — 1 600.

ИИ все чаще называют причиной увольнений

Главное изменение — в риторике самих компаний. Если раньше сокращения объясняли экономической неопределенностью или последствиями чрезмерного найма, то теперь все чаще прямо говорят о роли искусственного интеллекта.

Алгоритмы берут на себя часть рутинных задач, что позволяет компаниям уменьшать штаты без потери операционной эффективности.

Сэкономленные средства корпорации направляют не столько на снижение расходов, сколько на новые инвестиции, прежде всего, в дата-центры и инфраструктуру для работы нейросетей.

Миллиарды идут в ИИ-инфраструктуру

Сокращения происходят на фоне рекордных затрат на вычислительные мощности.

Аналитики прогнозируют, что бюджеты Meta и Microsoft на развитие ИИ-инфраструктуры могут составить 110−130 млрд долларов для каждой компании. Речь идет прежде всего о закупке специализированных процессоров и масштабировании центров обработки данных — направлениях, требующих колоссальных капиталовложений.

На этом фоне оптимизация штатов выглядит для бизнеса способом частично компенсировать эти расходы.

Фондовый рынок, похоже, поддерживает этот курс. Показательный пример — Block. После того как Джек Дорси увязал увольнение 40% персонала с ростом производительности благодаря ИИ, акции компании выросли на 20%.

Это сигнализирует о том, что инвесторы рассматривают автоматизацию и сокращение расходов как драйвер повышения эффективности бизнеса.

Что это значит для рынка труда

Более 70 тысяч увольнений всего за четыре месяца. Эта цифра показывает, что использование ИИ уже влияет на занятость не в теории, а на практике. И хотя компании подают это как технологическую трансформацию, для рынка труда это может означать начало более глубокого перераспределения ролей между людьми и алгоритмами.

