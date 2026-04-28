ТОП-5 авто, самых дорогих в обслуживании 28.04.2026, 02:15 — Технологии&Авто

Опытный механик Крис Пайл, работавший с тысячами автомобилей, назвал пять брендов, которые не советует покупать из-за сложности и высокой стоимости обслуживания.

Речь идет о Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar. Несмотря на престиж и качество, эти авто часто становятся для владельцев источником непредвиденных расходов.

Читайте также Владельцы дорогих автомобилей уплатили почти 83 млн грн транспортного налога

Одна из главных проблем — высокая цена даже базовых расходных материалов. Фильтры, моторные масла или тормозные колодки для этих марок стоят гораздо дороже, чем для массовых моделей. В результате даже регулярное техобслуживание обходится заметно дороже.

Читайте также Как не стоит экономить на топливе: опасные ошибки водителей

Ситуацию усложняет ограниченное количество неоригинальных запчастей. Для многих узлов сложно найти качественные аналоги, потому владельцы вынуждены покупать дорогие оригинальные детали. В результате типичный ремонт, который для бюджетного авто стоил бы около 200 долларов, в случае, например, Mercedes-Benz может превысить 500 долларов.

Еще один фактор — сложная конструкция. В премиальных автомобилях подкапотное пространство имеет плотную компоновку, поэтому для доступа к одной детали часто нужно демонтировать другие узлы. Это значительно увеличивает время ремонта и стоимость работ, а также увеличивает риск дополнительных повреждений.

Читайте также Honor представил новый планшет (фото)

Проблемы возникают и с технической информацией. Даже профессиональные СТО не всегда имеют доступ к полным базам данных производителей, поскольку они стоят дорого. Поэтому растет цена нормо-часа, а сам ремонт может затягиваться.

Отдельно механик обращает внимание на сложность диагностики. Стандартные сканеры часто не могут подключиться к электронным системам таких автомобилей, поэтому мастера вынуждены использовать специализированное оборудование. Это ограничивает выбор сервиса и заставляет владельцев обращаться к официальным дилерам, где цены традиционно выше.

