ТОП-5 авто, самых дорогих в обслуживании

Опытный механик Крис Пайл, работавший с тысячами автомобилей, назвал пять брендов, которые не советует покупать из-за сложности и высокой стоимости обслуживания.
Речь идет о Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar. Несмотря на престиж и качество, эти авто часто становятся для владельцев источником непредвиденных расходов.
Одна из главных проблем — высокая цена даже базовых расходных материалов. Фильтры, моторные масла или тормозные колодки для этих марок стоят гораздо дороже, чем для массовых моделей. В результате даже регулярное техобслуживание обходится заметно дороже.
Ситуацию усложняет ограниченное количество неоригинальных запчастей. Для многих узлов сложно найти качественные аналоги, потому владельцы вынуждены покупать дорогие оригинальные детали. В результате типичный ремонт, который для бюджетного авто стоил бы около 200 долларов, в случае, например, Mercedes-Benz может превысить 500 долларов.
Еще один фактор — сложная конструкция. В премиальных автомобилях подкапотное пространство имеет плотную компоновку, поэтому для доступа к одной детали часто нужно демонтировать другие узлы. Это значительно увеличивает время ремонта и стоимость работ, а также увеличивает риск дополнительных повреждений.
Проблемы возникают и с технической информацией. Даже профессиональные СТО не всегда имеют доступ к полным базам данных производителей, поскольку они стоят дорого. Поэтому растет цена нормо-часа, а сам ремонт может затягиваться.
Отдельно механик обращает внимание на сложность диагностики. Стандартные сканеры часто не могут подключиться к электронным системам таких автомобилей, поэтому мастера вынуждены использовать специализированное оборудование. Это ограничивает выбор сервиса и заставляет владельцев обращаться к официальным дилерам, где цены традиционно выше.
По материалам: mmr.ua
mmr.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
