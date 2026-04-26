Владельцы дорогих автомобилей уплатили почти 83 млн грн транспортного налога
За три месяца 2026 года владельцы элитных автомобилей уплатили в бюджет 82,9 млн грн транспортного налога. Это на 25,5% (или +16,8 млн грн) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Регионы-лидеры по уплате транспортного налога
Безоговорочный лидер — Киев, получивший почти треть уплаченного налога — 24,4 млн грн.
Также самые большие суммы поступили от следующих регионов:
- Днепропетровщины — 8,3 млн грн;
- Львовщины — 6,6 млн грн;
- Киевщины — 6,1 млн. грн.
Кто должен платить налог на авто
Налог платят владельцы легковых авто, возраст которых не больше 5 лет, а среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог (в 2026 году — более 3,2 млн грн).
Ставка налога фиксированная — 25 000 гривен в год за каждую единицу транспорта.
Проверить, есть ли ваш автомобиль в официальном перечне, можно на сайте Министерства экономики по параметрам: марка, модель, год выпуска, объем двигателя и тип топлива.
В этом году в перечень подлежащих транспортному налогу автомобилей включено 1 259 моделей премиум- и люкс-класса.
Среди марок, автомобили которых чаще всего входят в список, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.
Также по теме