Стало известно, сколько будет стоить первый электрический суперкар Ferrari Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

Первый электрический суперкар Ferrari будет стоить около €550 000

Ferrari определила ориентировочную цену своего первого полностью электрического суперкара на уровне около €550 000. Модель планируют официально представить в Риме в следующем месяце. Окончательная стоимость может измениться примерно на 10% в любую сторону, однако компания уже сформировала общее ценовое позиционирование новинки.

Об этом пишет Bloomberg.

Новый электромобиль под названием Luce, интерьер которого создал легендарный дизайнер Apple, станет дороже кроссовера Ferrari Purosangue, стартующего примерно с €450 000.

Такой шаг демонстрирует стратегию Ferrari, направленную на то, чтобы первый электрокар не снижал, а подчеркивал премиальность бренда, размещаясь в верхней части модельного ряда.

Генеральный директор компании Бенедетто Винья продолжает политику «ценность сверх объема», пытаясь удерживать высокие цены, чтобы сохранить эксклюзивность бренда среди сверхбогатых клиентов.

Ferrari стремится к тому, чтобы переход к электрификации не повлиял на имидж производителя как создателя ультралюксовых и высокопроизводительных автомобилей.

Luce является важным тестом для этой стратегии, особенно учитывая, что рынок электромобилей класса люкс все еще сталкивается с вопросами остаточной стоимости. Богатые покупатели суперкаров ожидают, что такие автомобили будут сохранять или даже увеличивать свою ценность со временем.

Ferrari также отмечает, что и в дальнейшем будет предлагать клиентам выбор между двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми установками при сохранении характерной динамики бренда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.