Adobe представил ИИ-систему для бизнеса

26.04.2026, 01:13 — Технологии&Авто

Компания Adobe

Американская транснациональная компания-разработчик программного обеспечения Adobe Inc. презентовала систему на основе искусственного интеллекта для корпоративных клиентов, чтобы помочь им автоматизировать и персонализировать функции цифрового маркетинга.

Об этом сообщило Reuters.

Adobe рассказали, что новый пакет под названием CX Enterprise использует агентов с искусственным интеллектом, чтобы помочь компаниям справляться с тем, как они взаимодействуют с клиентами.

Акции Adobe выросли на 2,2% на утренних торгах в понедельник, 20 апреля. Однако с начала года акции компании упали примерно на 30%.

Читайте также ЕЦБ будет использовать ИИ для прогноза инфляции

Распродажа акций компаний, занимающихся программным обеспечением, вызвана ростом популярности инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать растущее количество выполняемых людьми задач.

Это давит на такие компании, как Adobe и его конкуренты, поскольку инвесторы взвешивают угрозу от предложений Anthropic и OpenAI.

