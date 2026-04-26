Adobe представил ИИ-систему для бизнеса
Американская транснациональная компания-разработчик программного обеспечения Adobe Inc. презентовала систему на основе искусственного интеллекта для корпоративных клиентов, чтобы помочь им автоматизировать и персонализировать функции цифрового маркетинга.
Об этом сообщило Reuters.
Adobe рассказали, что новый пакет под названием CX Enterprise использует агентов с искусственным интеллектом, чтобы помочь компаниям справляться с тем, как они взаимодействуют с клиентами.
Акции Adobe выросли на 2,2% на утренних торгах в понедельник, 20 апреля. Однако с начала года акции компании упали примерно на 30%.
Распродажа акций компаний, занимающихся программным обеспечением, вызвана ростом популярности инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать растущее количество выполняемых людьми задач.
Это давит на такие компании, как Adobe и его конкуренты, поскольку инвесторы взвешивают угрозу от предложений Anthropic и OpenAI.
