Эксперты назвали модели iPhone, которые не стоит покупать в 2026 году
Использовать старый iPhone может казаться хорошей идеей, особенно если вам нравится классический дизайн Apple, и вы не гоняетесь за новинками. Но в 2026 году многие модели уже попадают в категорию «винтажных устройств», а это оказывает непосредственное влияние на поддержку, безопасность и ремонт.
Об этом пишет BGR.
Какие устройства Apple признаны винтажными
Apple относит устройство к винтажному, если прошло более 5 лет с момента прекращения его продаж. Такие iPhone могут обслуживаться в сервисах, однако ремонт возможен только при наличии запчастей, а часть функций и обновлений может больше не приходить.
Apple включила в список винтажных устройств 12 моделей — от iPhone 6s до iPhone 11 Pro Max:
- iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Product Red
- iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
- iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
Спустя 7 лет устройство переходит в категорию устаревших — и Apple полностью прекращает его аппаратное обслуживание.
Почему таких iPhone лучше избегать
Эксперты не рекомендуют использовать винтажный iPhone в качестве основного смартфона. Это особенно актуально для моделей iPhone X, XS и линейки iPhone 11 Pro, уже находящихся на грани перехода в категорию устаревших.
Некоторые винтажные iPhone больше не получают актуальных обновлений безопасности, что делает их более уязвимыми для хакерских атак. К тому же, новые версии приложений и iOS постепенно перестают поддерживать старые устройства.
Иными словами, смартфон может работать, но становится все менее надежным в повседневном использовании.
Также по теме
Hyundai представила новый компактный Ioniq 3 (фото)
Xiaomi представила новую линейку ноутбуков
Tesla расширила услуги роботакси в США еще на два города
Планы Apple на 2026 год: четыре новые модели Mac готовятся к выходу
В Дубае готовят к открытию первую в мире станцию воздушного такси (фото)
Китайские бренды захватили почти 30% рынка plug-in гибридов в Европе