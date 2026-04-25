Эксперты назвали модели iPhone, которые не стоит покупать в 2026 году

Какие смартфоны Apple остались без поддержки
Использовать старый iPhone может казаться хорошей идеей, особенно если вам нравится классический дизайн Apple, и вы не гоняетесь за новинками. Но в 2026 году многие модели уже попадают в категорию «винтажных устройств», а это оказывает непосредственное влияние на поддержку, безопасность и ремонт.
Об этом пишет BGR.

Какие устройства Apple признаны винтажными

Apple относит устройство к винтажному, если прошло более 5 лет с момента прекращения его продаж. Такие iPhone могут обслуживаться в сервисах, однако ремонт возможен только при наличии запчастей, а часть функций и обновлений может больше не приходить.
Apple включила в список винтажных устройств 12 моделей — от iPhone 6s до iPhone 11 Pro Max:
  • iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ)
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7 Product Red
  • iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
  • iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
Спустя 7 лет устройство переходит в категорию устаревших — и Apple полностью прекращает его аппаратное обслуживание.

Почему таких iPhone лучше избегать

Эксперты не рекомендуют использовать винтажный iPhone в качестве основного смартфона. Это особенно актуально для моделей iPhone X, XS и линейки iPhone 11 Pro, уже находящихся на грани перехода в категорию устаревших.
Некоторые винтажные iPhone больше не получают актуальных обновлений безопасности, что делает их более уязвимыми для хакерских атак. К тому же, новые версии приложений и iOS постепенно перестают поддерживать старые устройства.
Иными словами, смартфон может работать, но становится все менее надежным в повседневном использовании.
По материалам: УНІАН
УНІАН
