Xiaomi представила новую линейку ноутбуков
Компания Xiaomi официально представила новую линейку ноутбуков Redmi Book Pro 2026. Модели позиционируются как производительные решения с современным оснащением и хорошей автономностью по относительно умеренной цене.
Об этом сообщает ithome.
Что известно о новых ноутбуках Xiaomi
В серию вошли две версии — с экранами на 14 и 16 дюймов, обе поддерживают частоту обновления 120 Гц. Младшая модель получила разрешение 2880×1800 пикселей и яркость до 500 нит, тогда как старшая — 2560×1600 пикселей и до 400 нит.
В базе новинок лежат процессоры Intel Core Ultra 5 125H в купе с 16 либо 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителями от 512 ГБ до 1 ТБ с возможностью расширения. Такая конфигурация обеспечивает высокий уровень производительности для большинства повседневных и рабочих задач, хотя до топовых решений ноутбуки недотягивают.
Для предотвращения перегрева установлена система охлаждения с двумя вентиляторами. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 80 Втч, а в комплекте предусмотрен 100-ваттный зарядный адаптер GaN с разъемом USB-C.
Ноутбуки получили широкий набор портов: два USB-A, HDMI, аудиоразъема 3,5 мм, а также два USB-C, среди которых есть Thunderbolt 4.
Redmi Book Pro 2026 доступны только на китайском рынке. О глобальном запуске пока не сообщается, но обычно такие новинки появляются за пределами Китая довольно быстро.
Цены стартуют примерно от $806 за 14-дюймовую версию и от $835 за 16-дюймовую в зависимости от конфигурации памяти и накопителя.
