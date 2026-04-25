Xiaomi представила новую линейку ноутбуков

Компания Xiaomi официально представила новую линейку ноутбуков Redmi Book Pro 2026. Модели позиционируются как производительные решения с современным оснащением и хорошей автономностью по относительно умеренной цене.

Об этом сообщает ithome.

Что известно о новых ноутбуках Xiaomi

В серию вошли две версии — с экранами на 14 и 16 дюймов, обе поддерживают частоту обновления 120 Гц. Младшая модель получила разрешение 2880×1800 пикселей и яркость до 500 нит, тогда как старшая — 2560×1600 пикселей и до 400 нит.

В базе новинок лежат процессоры Intel Core Ultra 5 125H в купе с 16 либо 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителями от 512 ГБ до 1 ТБ с возможностью расширения. Такая конфигурация обеспечивает высокий уровень производительности для большинства повседневных и рабочих задач, хотя до топовых решений ноутбуки недотягивают.

Для предотвращения перегрева установлена ​​система охлаждения с двумя вентиляторами. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 80 Втч, а в комплекте предусмотрен 100-ваттный зарядный адаптер GaN с разъемом USB-C.

Ноутбуки получили широкий набор портов: два USB-A, HDMI, аудиоразъема 3,5 мм, а также два USB-C, среди которых есть Thunderbolt 4.

Redmi Book Pro 2026 доступны только на китайском рынке. О глобальном запуске пока не сообщается, но обычно такие новинки появляются за пределами Китая довольно быстро.

Цены стартуют примерно от $806 за 14-дюймовую версию и от $835 за 16-дюймовую в зависимости от конфигурации памяти и накопителя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.