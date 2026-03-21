Anker представила 300-ваттный повербанк для ноутбука: сколько стоит новинка

Повербанк Anker Prime Power Bank 26K 300W, Фото: Anker
Компания Anker представила свой топовый портативный аккумулятор нового поколения. Модель Prime Power Bank (26K, 300W) предлагает удобную совместимость с популярными стандартами быстрой зарядки.
Об этом пишет Notebookcheck.

Особенности нового повербанка Anker

Главным отличием новинки от аналога 2025 года стала расширенная поддержка проприетарных протоколов зарядки от китайских брендов. Теперь АКБ поддерживает технологии Huawei SuperCharge (мощность до 66 Вт) и Xiaomi Surge Wired Fast Charge (мощность до 120 Вт).
Читайте также
По заявлению производителя, с помощью этого повербанка пользователи смогут зарядить флагманскую батарею Huawei Mate 80 Pro Max до 68% всего за полчаса.
В случае со смартфоном Xiaomi 17 Pro зарядка до 69% займет аналогичное время. Также сохранена поддержка стандартных протоколов быстрой зарядки, включая Power Delivery 3.1 (мощность до 140 Вт) и Programmable Power Supply (до 100 Вт).
Повербанк Anker Prime Power Bank (26K, 300W) заряжает три устройства одновременно, Фото: Anker
Аккумулятор оснащен двумя портами USB-C, каждый из которых способен выдавать до 140 Вт мощности, а также одним портом USB-A. При одновременном подключении нескольких гаджетов общая выходная мощность может достигать 300 Вт.
Емкость встроенных батарей составляет 26250 мА*ч. Аккумулятор можно быстро перезарядить блоком питания до 250 Вт.
Читайте также
На корпусе предусмотрен информационный дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда и статистику процесса для каждого из портов.
Аксессуар можно управлять дистанционно с помощью мобильного приложения Anker, через которое также устанавливаются обновления прошивки. Габариты портативного аккумулятора составляют 159,9×38,0×62,7 мм, вес не превышает 600 граммов.
Цена нового Anker Prime Power Bank в Китае составляет 1099 юаней (около 7000 гривен).
О международном релизе конкретно этой модели пока информации нет.
По материалам:
Фокус
Также по теме
