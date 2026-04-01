0 800 307 555
ру
В Дубае готовят к открытию первую в мире станцию ​​воздушного такси (фото)

Технологии&Авто
2
Дубай готовит запуск летающих такси, Фото: Government of Dubai Media Office
В Дубае готовят к открытию первую в мире станцию ​​вертикального взлета и посадку воздушных такси возле Международного аэропорта Дубая. Коммерческие перевозки планируется запустить до конца 2026 года.
Об этом сообщает медиаофис правительства Дубая.
Объект проинспектировал заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум.
Он отметил, что станция уже готова и является частью более широкой сети, которая будет включать в себя районы Downtown, Palm Jumeirah и Dubai Marina — ее планируют завершить до конца этого года.
Дубай готовит запуск летающих такси, Фото: Government of Dubai Media Office
«Ожидается, что первая станция будет обслуживать около 170 тысяч пассажиров каждый год, и я поручил запустить сервис для общественности уже в этом году с соблюдением самых высоких международных стандартов. Этот проект является ключевым этапом развития городской мобильности Дубая, сокращает время в пути и делает город более близким», — сказал Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум.
Такси может лететь со скоростью 324 км/ч, поездка от международного аэропорта Дубая до Palm Jumeirah будет занимать около 10 минут вместо 45 минут на автомобиле.
Строительство станции воздушного такси
Строительство станции воздушного такси, Фото: Government of Dubai Media Office
Компания — производитель воздушных такси Joby Aviation подписала соглашение с Дубаем в 2024 году. Joby Aviation — американский авиационный стартап, разрабатывающий электрические аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.
Это полностью электрический, экологически чистый летательный аппарат с нулевыми эксплуатационными выбросами, имеет акустический профиль, который сливается с фоновым городским шумом, и в сто раз тише вертолета, пишет медиаофис правительства Дубая.
Первый пилотируемый рейс в Дубае компания Joby совершила в ноябре 2025 года: путешествие из испытательного центра в Маргаме в Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) длилось 17 минут.
В целом Управление дорог и транспорта города к 2026 году планирует открыть четыре станции воздушного такси.
По материалам:
Хмарочос
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems