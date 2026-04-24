0 800 307 555
ру
0 800 307 555
ЕС вводит лимит на оплату наличными при покупке автомобилей

Технологии&Авто
47
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
Европейский Союз ужесточает контроль за наличными расчетами, в том числе на автомобильном рынке. Новые правила предусматривают ограничение крупных платежей наличными деньгами и дополнительные требования к идентификации покупателей.
Об этом сообщает inpoland.

Лимит на наличные расчеты

Евросоюз уже готовит нормативные акты, которые изменят правила покупки автомобилей. Так, с июля 2027 года в ЕС должен заработать единый лимит на оплату наличными — не более 10 тысяч евро.
Это правило будет распространяться на весь общий рынок и непосредственно коснется операций по покупке автомобилей, которые часто предусматривают значительные суммы.
После вступления в силу новых норм за наличные деньги можно будет приобрести только авто, стоимость которого меньше 10 тыс. евро. Если стоимость превышает этот порог, оплату придется производить исключительно безналичными способами.

Контроль за покупателями и возможные более жесткие правила

Помимо ограничения наличных денег, Евросоюз вводит дополнительные требования к идентификации клиентов. В частности, при сделках на сумму свыше 3000 евро продавцы должны будут фиксировать и хранить данные документов покупателей.
Такие изменения преследуют цель повысить прозрачность расчетов и упростить контроль за финансовыми операциями. В то же время, отдельные страны ЕС получат право устанавливать еще более жесткие ограничения — например, уменьшать максимально допустимый лимит наличных платежей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕСНаличные
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems