ЕС вводит лимит на оплату наличными при покупке автомобилей Сегодня 06:52 — Технологии&Авто

Европейский Союз ужесточает контроль за наличными расчетами, в том числе на автомобильном рынке. Новые правила предусматривают ограничение крупных платежей наличными деньгами и дополнительные требования к идентификации покупателей.

Об этом сообщает inpoland.

Лимит на наличные расчеты

Евросоюз уже готовит нормативные акты, которые изменят правила покупки автомобилей. Так, с июля 2027 года в ЕС должен заработать единый лимит на оплату наличными — не более 10 тысяч евро.

Это правило будет распространяться на весь общий рынок и непосредственно коснется операций по покупке автомобилей, которые часто предусматривают значительные суммы.

После вступления в силу новых норм за наличные деньги можно будет приобрести только авто, стоимость которого меньше 10 тыс. евро. Если стоимость превышает этот порог, оплату придется производить исключительно безналичными способами.

Контроль за покупателями и возможные более жесткие правила

Помимо ограничения наличных денег, Евросоюз вводит дополнительные требования к идентификации клиентов. В частности, при сделках на сумму свыше 3000 евро продавцы должны будут фиксировать и хранить данные документов покупателей.

Такие изменения преследуют цель повысить прозрачность расчетов и упростить контроль за финансовыми операциями. В то же время, отдельные страны ЕС получат право устанавливать еще более жесткие ограничения — например, уменьшать максимально допустимый лимит наличных платежей.

