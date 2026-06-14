Выбор номерного знака для авто: сколько стоит услуга Сегодня 16:07 — Технологии&Авто

Сколько стоит номерной знак на авто

При регистрации или перерегистрации транспортного средства украинцы могут выбрать номерной знак для своего авто. Услуга доступна для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, мопедов, прицепов и полуприцепов. За одним транспортным средством закрепляется только один номерной знак.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Сколько стоит выбор номера

Услуга выбора номерного знака платная. Водители могут выбрать готовый номер из имеющихся или приобрести платную комбинацию:

выбор желаемого сочетания цифр из доступных номерных знаков стоит 360 грн.

если автовладелец хочет получить платную комбинацию, стоимость услуги зависит от выбранного набора цифр и типа транспортного средства. Цена может составлять от 2,4 тыс. грн. до 96 тыс. грн. (без НДС).

Кроме готовых номерных знаков на металлической плашке, водители могут выбрать только буквенно-цифровую комбинацию (БЦК).

В таком случае номерной знак закрепляется за транспортным средством и вносится в свидетельство о регистрации, однако металлический номерной знак не выдается.

После этого владелец может самостоятельно заказать изготовление номерных знаков с этой комбинацией у соответствующего предприятия.

Как получить желаемую комбинацию

Присвоить буквенно-цифровую комбинацию можно при регистрации или перерегистрации автомобиля.

Владелец транспортного средства имеет право самостоятельно выбрать желаемый вариант из перечня доступных или согласиться на первую предложенную комбинацию.

За самостоятельный выбор также нужно оплатить 360 грн.

После оформления комбинация закрепляется за транспортным средством и отображается в свидетельстве о регистрации, а изготовление номерных знаков осуществляется отдельно за счет владельца.

Список уполномоченных производителей размещен на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе: Услуги → Номерные знаки. Изготовление и хранение, на странице: Предприятия, которые занимаются изготовлением номерных знаков.

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