OnePlus представила новые смартфоны серии Turbo 6X (фото) Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

OnePlus представила Turbo 6X і 6X Pro

OnePlus представила новый смартфон Turbo 6X — самую доступную модель в линейке Turbo. Новинка во многом повторяет характеристики OnePlus Nord CE6 Lite, однако получила несколько важных отличий, включая поддержку NFC и батарею большой емкости. Также производитель выпустил улучшенную модель OnePlus Turbo 6X Pro, получившую батарею еще больше.

notebookcheck. Об этом пишет

Характеристики OnePlus Turbo 6X

Смартфон OnePlus Turbo 6X оснащен 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей.

Одной из главных особенностей экрана стала частота обновления 144 Гц (вместо 120 Гц, как у большинства современных моделей), что обеспечивает более плавное отображение интерфейса и игр.

Заявленная пиковая яркость до 1000 нит и поддержка технологии DC Dimming для уменьшения мерцания подсветки.

Новинка содержит процессор MediaTek Dimensity 7360 Super с GPU Mali-G615, изготовленный по 4-нм техпроцессу. По выбору пользователей предлагаются конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ.

Камера на задней панели двойная, хотя на вид имеет три объектива. Главный 50-мегапиксельный модуль имеет эквивалентное фокусное расстояние 27 мм и поддерживает 10-кратное цифровое увеличение. Также доступен вспомогательный 2-мегапиксельный монохромный модуль.

Основная камера поддерживает видеозапись в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Для селфи и видеозвонков предусмотрена передняя камера на 8 МП, которая записывает видео в формате Full HD 1080p при 30 кадрах в секунду.

Представленное устройство получило батарею емкостью 7000 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Среди других характеристик производитель отмечает поддержку сетей 5G, Wi-Fi 5, NFC, стереодинамики и защиту корпуса от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Стоит отметить, что модуль NFC присутствует в Turbo 6X, тогда как у OnePlus Nord CE6 Lite такой возможности нет. OnePlus Turbo 6X получил корпус толщиной 8,55 мм и весит около 208 г.

Смартфон доступен в черном, белом и зеленом цветах. Новинка работает под управлением оболочки ColorOS 16 на базе Android 16.

Характеристики OnePlus Turbo 6X Pro

Вместе с базовой моделью компания также представила OnePlus Turbo 6X Pro, получивший еще большую батарею и AMOLED-дисплей.

Смартфон оснащен плоским 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772×1272 пикселя. Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц, а его пиковая яркость достигает 1400 нит.

В этом случае используется процессор MediaTek Dimensity 7400 Super с графическим ускорителем Mali-G615, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Конфигурации памяти — такие же, как и у базовой модели.

Камера на задней панели также имеет 50-мегапиксельный модуль. Однако в этот раз он дополнен оптической системой стабилизации изображения. Вместо монохромного модуля используется 8-мегапиксельный сверхшироугольный модуль. Фронтальная камера получила сенсор на 16 МП.

В случае OnePlus Turbo 6X Pro емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч. Для сравнения, даже флагманский OnePlus 15R оснащен батареей на 7400 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт через порт USB Type-C.

Среди беспроводных возможностей заявлены Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 (802.11ac), 5G и NFC. Толщина корпуса составляет 8,8 мм, а вес — 213 граммов. Устройство доступно в оранжевом и черном цветах.

Цена

OnePlus предлагает Turbo 6X в трех конфигурациях памяти:

8 ГБ + 128 ГБ — 1899 юаней (около $280);

8 ГБ + 256 ГБ — 1999 юаней (около $295);

12 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней (около $339).

Цена OnePlus Turbo 6X Pro в зависимости от конфигурации составляет:

8 ГБ + 128 ГБ — 1999 юаней (около $295);

8 ГБ + 256 ГБ — 2099 юаней (около $309);

12 ГБ + 256 ГБ — 2399 юаней (около $354).

Специальные стартовые скидки будут действовать в Китае с 10 по 30 июня, а официальные продажи начнутся 15 июня.

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