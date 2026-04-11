Место для вашей рекламы

Как продать авто в «Дії» в несколько кликов: разъяснение МВД

С декабря 2023 года украинцам предоставлена возможность продавать и покупать транспорт через приложение «Дія». Услугой могут воспользоваться только физлица всего раз в год.
Как это сделать, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Что нужно для заключения договора через «Дію»

С момента запуска услуги украинцы уже заключили более 500 тысяч сделок купли-продажи автомобилей, мопедов и мотоциклов через приложение «Дія».
Чтобы заключить договор в «Дії», в приложении продавца должны отображаться:
  • ID-карта или загранпаспорт или вид на жительство;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • зарегистрированное место жительства.
Покупатель может оставить действующий номерной знак или заказать новый с серией DI.
Специалисты отмечают, что если покупатель оставляет старый номерной знак, пользоваться автомобилем можно сразу после появления электронного свидетельства о регистрации транспортного средства в приложении.
В случае заказа новых номеров серии DI эксплуатация автомобиля разрешена только после их получения.

Как проверяется транспортное средство

Перед заключением сделки автомобиль автоматически проверяется через Единый государственный реестр транспортных средств.
Если автомобиль находится в розыске, под арестом или владелец имеет ограничение, система отказывает в оформлении. Причина отправляется пользователям автоматически.
После успешной проверки договор поступает в сервисный центр МВД. Там оформляют новое свидетельство о регистрации на нового владельца, а в случае необходимости закрепляют номер серии DI.
Готовые документы передаются ГП «Инфотех», которое организует доставку через «Укрпочту» в течение 10 дней.
Finance.ua
АвтоДия
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
