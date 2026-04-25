Планы Apple на 2026 год: четыре новые модели Mac готовятся к выходу

Apple выпустит четыре новых Mac к концу 2026 года
Несмотря на недавние релизы, Apple не планирует убавлять темпы и готовит к выходу еще четыре модели компьютеров Mac до конца текущего года. Основной упор в будущих новинках будет сделан на переходе к архитектуре чипов M5 и подготовке почвы для следующего поколения процессоров.
Об этом пишет 9to5Mac.

Каких новинок от Apple ждать

Одной из самых ожидаемых новинок станет обновленный Mac Studio. Устройство получит мощные чипы M5 Max и M5 Ultra. Дизайн профессиональной рабочей станции останется прежним, однако прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, обещает быть колоссальным благодаря обновленному нейронному двигателю.
Популярный моноблок iMac также получит плановое обновление. Модель на базе процессора M5 сохранит текущий 24-дюймовый форм-фактор, но предложит пользователям полностью обновленную цветовую палитру.
Инсайдеры предполагают, что Apple может позаимствовать яркие оттенки, которые недавно дебютировали в доступном MacBook Neo.
Линейка Mac mini, остающаяся самым доступным билетом в экосистему macOS, обновится версиями с чипами M5 и M5 Pro. Внешние изменения корпуса не ожидаются, поскольку компания сосредоточена на внутренней оптимизации и повышении энергоэффективности своих настольных решений.
Настоящим сюрпризом года может стать MacBook Pro на базе чипа M6. Сообщается, что эта модель ознаменует начало нового цикла дизайна для ноутбуков Apple.
Ожидается, что устройство получит более тонкий корпус и долгожданный OLED-дисплей, который станет самым масштабным обновлением линейки за последние годы.
График релизов указывает на то, что новости настольных систем могут состояться уже в ближайшие месяцы, тогда как революционный MacBook Pro с чипом M6, скорее всего, приберегут для традиционной осенней презентации.
Для пользователей это означает, что 2026 год станет одним из самых насыщенных в истории компьютеров Apple. Компания стремится охватить все сегменты рынка: от бюджетных решений до сверхмощных станций для профессионалов, активно внедряя технологии генеративного ИИ на аппаратном уровне.
