Планы Apple на 2026 год: четыре новые модели Mac готовятся к выходу 25.04.2026

Apple выпустит четыре новых Mac к концу 2026 года

Несмотря на недавние релизы, Apple не планирует убавлять темпы и готовит к выходу еще четыре модели компьютеров Mac до конца текущего года. Основной упор в будущих новинках будет сделан на переходе к архитектуре чипов M 5 и подготовке почвы для следующего поколения процессоров.

Об этом пишет 9to5Mac.

Каких новинок от Apple ждать

Одной из самых ожидаемых новинок станет обновленный Mac Studio. Устройство получит мощные чипы M 5 Max и M 5 Ultra. Дизайн профессиональной рабочей станции останется прежним, однако прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, обещает быть колоссальным благодаря обновленному нейронному двигателю.

Читайте также Apple грозит штраф в $38 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Индии

Популярный моноблок iMac также получит плановое обновление. Модель на базе процессора M 5 сохранит текущий 24-дюймовый форм-фактор, но предложит пользователям полностью обновленную цветовую палитру.

Инсайдеры предполагают, что Apple может позаимствовать яркие оттенки, которые недавно дебютировали в доступном MacBook Neo.

Линейка Mac mini, остающаяся самым доступным билетом в экосистему macOS, обновится версиями с чипами M 5 и M 5 Pro. Внешние изменения корпуса не ожидаются, поскольку компания сосредоточена на внутренней оптимизации и повышении энергоэффективности своих настольных решений.

Настоящим сюрпризом года может стать MacBook Pro на базе чипа M 6 . Сообщается, что эта модель ознаменует начало нового цикла дизайна для ноутбуков Apple.

Читайте также Тим Кук уходит в отставку с должности СЕО Apple

Ожидается, что устройство получит более тонкий корпус и долгожданный OLED-дисплей, который станет самым масштабным обновлением линейки за последние годы.

График релизов указывает на то, что новости настольных систем могут состояться уже в ближайшие месяцы, тогда как революционный MacBook Pro с чипом M 6 , скорее всего, приберегут для традиционной осенней презентации.

Для пользователей это означает, что 2026 год станет одним из самых насыщенных в истории компьютеров Apple. Компания стремится охватить все сегменты рынка: от бюджетных решений до сверхмощных станций для профессионалов, активно внедряя технологии генеративного ИИ на аппаратном уровне.

