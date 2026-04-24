0 800 307 555
ру
OpenAI представила GPT-5.5

Технологии&Авто
32
Ориентация на агентную работу и улучшение эффективности
Компания OpenAI объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта GPT-5.5, которая лучше выполняет задачи с минимальными указаниями пользователя.
Об этом сообщает Bloomberg.

Ориентация на сложные задачи

В компании отмечают, что GPT-5.5 более эффективно помогает в научных исследованиях, оптимизации разработки программного обеспечения и выполнении сложных операций. Модель может взаимодействовать с электронной почтой, таблицами, календарями и другими приложениями, выполняя пользовательские команды на компьютере.
По словам соучредителя и президента OpenAI Грега Брокмана, модель способна работать с неоднозначными запросами и самостоятельно находить решение без подробных инструкций.
В OpenAI подчеркивают, что GPT-5.5 показывает высокие результаты в программировании.
GPT-5.5 также позиционируется в качестве инструмента для исследователей, способного проверять гипотезы и анализировать аргументы. В компании рассматривают модель как шаг к автоматизации части исследований в области искусственного интеллекта.
Также модель планируют интегрировать в будущее «суперприложение», которое объединит чат-бот, кодировочные инструменты и веббраузер.

Кому доступна новая модель

Модель GPT‑5.5 доступна в ChatGPT и Codex для пользователей тарифных планов ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise. Модель GPT‑5.5 Pro доступна в ChatGPT для ChatGPT Pro, Business и Enterprise. В ChatGPT доступен режим «Мышления» для более глубокого решения проблем, а GPT-5.5 Pro будет помогать с рабочими процессами, требующими повышенной точности и надежности.
Codex GPT‑5.5 также будет доступна в быстром режиме (скорее в 1,5 раза) за в 2,5 раза более высокую цену. Она будет поддерживать контекстное окно в размере 400 тыс.
Для разработчиков GPT-5.5 скоро будет выпущена в API. OpenAI будет взимать $5 за 1 млн. входных токенов и $30 за 1 млн. выходных, с контекстным окном 1 млн. OpenAI подчеркивает, что GPT‑5.5 обеспечит лучшие результаты с меньшим количеством токенов по сравнению с GPT-5.4.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
OpenAIChatGPTЧат бот
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems