OpenAI представила GPT-5.5 Сегодня 18:10

Ориентация на агентную работу и улучшение эффективности

Компания OpenAI объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта GPT-5.5, которая лучше выполняет задачи с минимальными указаниями пользователя.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ориентация на сложные задачи

В компании отмечают, что GPT-5.5 более эффективно помогает в научных исследованиях, оптимизации разработки программного обеспечения и выполнении сложных операций. Модель может взаимодействовать с электронной почтой, таблицами, календарями и другими приложениями, выполняя пользовательские команды на компьютере.

По словам соучредителя и президента OpenAI Грега Брокмана, модель способна работать с неоднозначными запросами и самостоятельно находить решение без подробных инструкций.

В OpenAI подчеркивают, что GPT-5.5 показывает высокие результаты в программировании.

GPT-5.5 также позиционируется в качестве инструмента для исследователей, способного проверять гипотезы и анализировать аргументы. В компании рассматривают модель как шаг к автоматизации части исследований в области искусственного интеллекта.

Также модель планируют интегрировать в будущее «суперприложение», которое объединит чат-бот, кодировочные инструменты и веббраузер.

Кому доступна новая модель

Модель GPT‑5.5 доступна в ChatGPT и Codex для пользователей тарифных планов ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise. Модель GPT‑5.5 Pro доступна в ChatGPT для ChatGPT Pro, Business и Enterprise. В ChatGPT доступен режим «Мышления» для более глубокого решения проблем, а GPT-5.5 Pro будет помогать с рабочими процессами, требующими повышенной точности и надежности.

Codex GPT‑5.5 также будет доступна в быстром режиме (скорее в 1,5 раза) за в 2,5 раза более высокую цену. Она будет поддерживать контекстное окно в размере 400 тыс.

Для разработчиков GPT-5.5 скоро будет выпущена в API. OpenAI будет взимать $5 за 1 млн. входных токенов и $30 за 1 млн. выходных, с контекстным окном 1 млн. OpenAI подчеркивает, что GPT‑5.5 обеспечит лучшие результаты с меньшим количеством токенов по сравнению с GPT-5.4.

