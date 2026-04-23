Google заявила, что 75% нового кода в компании создается с помощью ИИ

В Google активно внедряют использование ИИ-инструментов в разработке

Около 75% нового кода Google генерируется с помощью искусственного интеллекта и проверяется инженерами.

Об этом компания сообщила в блоге.

Доля выросла за последние годы

В октябре 2024 года этот показатель составил около 25%, позже вырос до 50%, а теперь достиг 75%.

В Google активно внедряют использование ИИ-инструментов в разработке. Инженеры используют модели Gemini для генерации кода. В части команд даже установили цели использования ИИ, которые учитываются при оценке эффективности.

Google переходит к агентным рабочим процессам

Генеральный директор компании Сундар Пичаи заявил, что Google переходит к так называемым агентным рабочим процессам, в которых инженеры делегируют больше задач автономным системам.

По его словам, недавняя сложная миграция кода, выполненная совместно инженерами и ИИ-агентами, была завершена в шесть раз быстрее, чем это было возможно год назад без использования ИИ.

В некоторых командах Google DeepMind также разрешили использовать инструмент Claude Code от Anthropic.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.