0 800 307 555
OpenAI представила «мыслящий» генератор изображений ChatGPT Images 2.0

Модель уверенно работает на нескольких языках и самостоятельно заполняет пробелы в запросе
Модель уверенно работает на нескольких языках и самостоятельно заполняет пробелы в запросе
OpenAI выпустила «мыслящий» генератор изображений ChatGPT Images 2.0 — «передовую модель, способную решать сложные визуальные задачи и создавать точные работы, готовые к использованию».
В компании отметили «качественный скачок» в соблюдении инструкций, точном размещении и соотношении объектов, а также в визуализации плотного текста.
Модель уверенно работает на нескольких языках и самостоятельно заполняет пробелы в запросе, опираясь на визуальный и общий контекст. В результате пользователь получает нужный результат с меньшим количеством уточнений.

Точность и контроль

ChatGPT Images 2.0 овладевает сложными концепциями и точно воплощает их визуально.
Модель следует инструкциям, сохраняет заданные детали и воспроизводит мелкие элементы с разрешением до 2K.

Работа со стилями

ChatGPT Images 2.0 точнее передает характерные особенности фотографий, кинематографических кадров, пиксельной графики, манги и других визуальных стилей. LLM обеспечивает высокую согласованность текстур, освещения, композиции и мельчайших деталей.
Такая точность пригодится при создании игровых прототипов, разработке сторибордов, подготовке маркетинговых материалов и создании работ в определенном медиаформате или жанре.

Модель умеет думать

ChatGPT Images 2.0 — первая модель OpenAI для работы с изображениями, способная размышлять перед генерацией.
В связи с ChatGPT модель умеет искать информацию в интернете в реальном времени, создавать несколько вариантов по одному промпту, проверять результаты и генерировать рабочие QR-коды.
«Это позволяет модели взять на себя большую часть тяжелой работы между идеей и изображением, особенно когда точность, актуальность информации, согласованность и визуальная целостность имеют первостепенное значение», — утверждают в OpenAI.
Модель поддерживает соотношение сторон от 3:1 по ширине до 1:3 по высоте. Она доступна пользователям ChatGPT и Codex.
Функция Images with thinking доступна в тарифных планах ChatGPT Plus, Pro и Business.
По материалам:
Forklog
ChatGPTOpenAIЧат ботИИ
