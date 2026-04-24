0 800 307 555
ру
Самые активные пользователи ИИ — тридцатилетние специалисты с опытом и высокими зарплатами

Технологии&Авто
1
Связь между доходом, образованием и использованием ИИ может привести к росту разрыва в доходах
Наиболее опытные и высокооплачиваемые работники значительно быстрее внедряют искусственный интеллект в свою работу, чем другие категории.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Financial Times.
Согласно данным, более 60% работников с высокими доходами пользуются ИИ ежедневно. Среди низкооплачиваемых этот показатель составляет всего 16%.

Образование и уровень дохода влияют на использование ИИ

Исследование, проведенное совместно с аналитической компанией Focaldata также указывает на гендерный разрыв: мужчины чаще используют инструменты искусственного интеллекта, чем женщины.
Опрос включает использование ИИ, изменения производительности, барьеры внедрения и влияние технологии на рынок труда.
Экономист Дарон Ведьмоглу отметил, что эффективное использование таких инструментов требует соответствующего уровня образования, аналитических навыков и цифровой грамотности.

Самые активные пользователи

Наиболее активно ИИ используют юристы, бухгалтеры и разработчики программного обеспечения. В то же время уровень использования среди них одинаков независимо от опыта, но существенно выше, чем у работников с более низким уровнем дохода.
Аналитики отмечают, что связь между доходом, образованием и использованием ИИ может привести к росту разрыва в доходах, поскольку технологии повышают производительность высококвалифицированных работников.
Исследование также показало, что наиболее активными пользователями ИИ являются не самые молодые работники, а специалисты в возрасте около 30 лет с большим опытом работы.
Это свидетельствует о том, что технология дополняет уже имеющиеся профессиональные навыки.
В то же время существует риск сокращения возможностей для работников на начальных этапах карьеры, поскольку часть задач, которые раньше выполняли специалисты помоложе, могут брать на себя ИИ-инструменты.
По материалам:
Finance.ua
ИИТехнологии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems