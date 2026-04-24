Самые активные пользователи ИИ — тридцатилетние специалисты с опытом и высокими зарплатами 24.04.2026, 02:07 — Технологии&Авто

Связь между доходом, образованием и использованием ИИ может привести к росту разрыва в доходах

Наиболее опытные и высокооплачиваемые работники значительно быстрее внедряют искусственный интеллект в свою работу, чем другие категории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Financial Times.

Согласно данным, более 60% работников с высокими доходами пользуются ИИ ежедневно. Среди низкооплачиваемых этот показатель составляет всего 16%.

Образование и уровень дохода влияют на использование ИИ

Исследование, проведенное совместно с аналитической компанией Focaldata также указывает на гендерный разрыв: мужчины чаще используют инструменты искусственного интеллекта, чем женщины.

Опрос включает использование ИИ, изменения производительности, барьеры внедрения и влияние технологии на рынок труда.

Экономист Дарон Ведьмоглу отметил, что эффективное использование таких инструментов требует соответствующего уровня образования, аналитических навыков и цифровой грамотности.

Самые активные пользователи

Наиболее активно ИИ используют юристы, бухгалтеры и разработчики программного обеспечения. В то же время уровень использования среди них одинаков независимо от опыта, но существенно выше, чем у работников с более низким уровнем дохода.

Аналитики отмечают, что связь между доходом, образованием и использованием ИИ может привести к росту разрыва в доходах, поскольку технологии повышают производительность высококвалифицированных работников.

Исследование также показало, что наиболее активными пользователями ИИ являются не самые молодые работники, а специалисты в возрасте около 30 лет с большим опытом работы.

Это свидетельствует о том, что технология дополняет уже имеющиеся профессиональные навыки.

В то же время существует риск сокращения возможностей для работников на начальных этапах карьеры, поскольку часть задач, которые раньше выполняли специалисты помоложе, могут брать на себя ИИ-инструменты.

