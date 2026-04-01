General Motors выпустила электрифицированный аналог BMW X3 (фото)

Buick Electra E7
Компания General Motors представила новый Buick Electra E7 — премиальный семейный кроссовер с расширенным оснащением и мощными электрифицированными силовыми установками.
Публичный дебют модели состоится 24 апреля на автосалоне в Пекине, а детали раскрыли на официальном сайте General Motors.

Дизайн и салон

Buick Electra E7 пополнил линейку Electra, в которую входят электрифицированные модели бренда. Это среднеразмерный кроссовер с элегантным дизайном, выразительной передней частью и двухуровневой оптикой. По габаритам модель сравнивают с BMW X3 и Audi Q5.
Технические характеристики и запас хода

Buick Electra E7 предлагают в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами мощностью 318 и 375 л. с. Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд и имеет максимальную скорость 210 км/ч. Кроссовер оснащен адаптивными амортизаторами с функцией сканирования дорожного покрытия.
Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч позволяет проехать до 235 км в полностью электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1630 км.
Размеры Buick Electra E7:
  • длина — 4850 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • высота — 1676 мм;
  • колесная база — 2850 мм.
В салоне установлена ​​узкая цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый центральный сенсорный дисплей, также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью. Объем багажника составляет 650−1789 литров.
Все сиденья получили обогрев и вентиляцию, а передние также электропривод и функцию массажа. В топовой комплектации доступны два люка, парковочный автопилот, холодильник и дополнительный монитор для задних пассажиров.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобили
