Smart показал миниатюрный электрокар и аналог Camry (фото)

Формально электромобиль Smart #2 представляет собой концепт, однако серийный преемник модели fortwo не за горами — его представят в октябре на Парижском автосалоне.
Двухместное авто длиннее предшественника (2792 мм) и у него чуть больше капот, однако в целом остается узнаваемым. У него знакомый силуэт, а также большие каплевидные фары и фонари. Концепт получил хромированный декор и большие колесные диски, однако в серийной модели их не будет.
Салон Smart #2 не показали, однако раскрыли некоторые характеристики. Запас хода составит примерно 300 км, а быстрая зарядка на 20−80% будет занимать 20 минут. Также в авто будет режим повербанка, а диаметр разворота составит 6,95 м.
Седан Smart #6
Новый Smart #6 EHD — самая большая модель в истории бренда. Первый седан марки отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей, акульим носом и выдвижным задним антикрылом.
Автомобиль построен на платформе кроссовера Smart #5 и похож по размерам к Toyota Camry.
Родство с Smart #5 видно в салоне, где установили узкий цифровой щиток приборов и два больших тачскрина на передней панели. Объем багажника составляет 525 л.
Седан Smart #6 EHD — 435-сильный гибрид-плагин с 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором. Батарея на 42 кВт∙ч позволяет проехать 285 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1810 км. Средний расход горючего — примерно 4 л на 100 км.