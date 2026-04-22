0 800 307 555
ру
В Турции создали дешевую альтернативу Smart (фото)

Технологии&Авто
2
Турецкий электрокар Karea Fit
Турция активно развивает автомобильную отрасль и местные производители создают серийные электрокары. На рынок вышло уже несколько моделей Togg, а теперь появился и дешевый бюджетный электромобиль Karea Fit.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
Что известно о новинке

Новый Karea Fit — доступная альтернатива компактному Smart, который вскоре вернется на рынок. Турецкий электромобиль стоит от 699 000 лир (13 200 евро), хотя не исключено, что цена Karea Fit несколько вырастет.
Двухместный Karea Fit — всего 2631 мм длиной. У него короткий капот, большие круглые фары и массивные некрашеные бамперы.
В салоне все характеристики выводятся на центральный экран. Недорогой электрокар оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками.
Скромный электромотор мощностью 16 л. (12 кВт) позволяет развивать 90 км/ч и разгоняться до 50 км/ч в 6 с. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 9,98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 135 км, но поддерживает только медленную (3,3 кВт) зарядку.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиТурция
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems