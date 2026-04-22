В Турции создали дешевую альтернативу Smart (фото) 22.04.2026, 02:30 — Технологии&Авто

Турецкий электрокар Karea Fit

Турция активно развивает автомобильную отрасль и местные производители создают серийные электрокары. На рынок вышло уже несколько моделей Togg, а теперь появился и дешевый бюджетный электромобиль Karea Fit.

Об этом сообщает сайт Motor.es.

Что известно о новинке

Новый Karea Fit — доступная альтернатива компактному Smart, который вскоре вернется на рынок. Турецкий электромобиль стоит от 699 000 лир (13 200 евро), хотя не исключено, что цена Karea Fit несколько вырастет.

Двухместный Karea Fit — всего 2631 мм длиной. У него короткий капот, большие круглые фары и массивные некрашеные бамперы.

В салоне все характеристики выводятся на центральный экран. Недорогой электрокар оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками.

Скромный электромотор мощностью 16 л. (12 кВт) позволяет развивать 90 км/ч и разгоняться до 50 км/ч в 6 с. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 9,98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 135 км, но поддерживает только медленную (3,3 кВт) зарядку.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.