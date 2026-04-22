Поездки с происшествиями: такси Tesla путаются в маршрутах и высаживают пассажиров на скорости
Компания Tesla приступила к тестовой эксплуатации беспилотных такси на дорогах общего пользования в США. Впрочем, первые пассажиры уже столкнулись с рядом опасных и странных ситуаций, свидетельствуют сообщения в соцсетях.
Испытания проходят в штате Техас — в частности, в городах Даллас и Хьюстон. Для тестов используют электромобили Tesla Model Y, работающие в формате Robotaxi.
Пока в каждом городе курсирует только по одному авто, однако в компании планируют постепенно увеличивать их количество.
По данным первых пользователей, беспилотные такси работают нестабильно. Из-за отсутствия водителя или оператора в салоне решить проблему на месте невозможно — пассажирам приходится обращаться в колл-центр.
В соцсетях уже появились видео с ошибками в работе системы. В частности, автомобили:
- не распознают дорожные знаки и сигналы светофора;
- не доезжают до пункта назначения, останавливаясь в нескольких километрах;
- могут путаться в маршрутах и хаотично двигаться по дорогам.
В одном из случаев авто внезапно остановилось прямо на хайвее, создав потенциально опасную ситуацию.
