0 800 307 555
ру
Поездки с происшествиями: такси Tesla путаются в маршрутах и ​​высаживают пассажиров на скорости

Технологии&Авто
38
Компания Tesla приступила к тестовой эксплуатации беспилотных такси на дорогах общего пользования в США. Впрочем, первые пассажиры уже столкнулись с рядом опасных и странных ситуаций, свидетельствуют сообщения в соцсетях.
Испытания проходят в штате Техас — в частности, в городах Даллас и Хьюстон. Для тестов используют электромобили Tesla Model Y, работающие в формате Robotaxi.
Пока в каждом городе курсирует только по одному авто, однако в компании планируют постепенно увеличивать их количество.
По данным первых пользователей, беспилотные такси работают нестабильно. Из-за отсутствия водителя или оператора в салоне решить проблему на месте невозможно — пассажирам приходится обращаться в колл-центр.
В соцсетях уже появились видео с ошибками в работе системы. В частности, автомобили:
  • не распознают дорожные знаки и сигналы светофора;
  • не доезжают до пункта назначения, останавливаясь в нескольких километрах;
  • могут путаться в маршрутах и ​​хаотично двигаться по дорогам.
В одном из случаев авто внезапно остановилось прямо на хайвее, создав потенциально опасную ситуацию.
По материалам:
Корреспондент.net
АвтоTesla
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems