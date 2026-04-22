WhatsApp запустил в бете премиум-подписку WhatsApp Plus Сегодня 03:43 — Технологии&Авто

В течение первого месяца использования премиум-функции можно опробовать бесплатно

WhatsApp представил новые премиум-функции в пределах подписки WhatsApp Plus. Обновление доступно ограниченному кругу бета-тестеров, однако в течение нескольких недель выйдет на более массовый выпуск.

Об этом пишет WABetainfo.

На скриншотах, которыми поделился пользователь u/elle-hacen на Reddit, WhatsApp Plus находится на новой вкладке «Предоплаты». В течение первого месяца использования премиум-функции можно опробовать бесплатно.

Цены разнятся в зависимости от региона: в конкретном сообщении Meta планирует взимать 229 пакистанских рупий (около $0,8), тогда как для европейского региона интерфейс отражает цену в €2,49 в месяц.

В WhatsApp Plus предусмотрены такие дополнительные функции, как отправка уникальных стикеров с анимацией, изменение темы (доступно 18 вариантов) или иконки (доступно 14) приложения, закрепление до 20 чатов вместо бесплатных трех, 10 премиум-мелодий для звонков, общие настройки для списков.

WhatsApp Plus доступен ограниченному количеству пользователей, устанавливающих последние обновления WhatsApp для Android из Google Play Store. Поддержка iOS планируется «на более поздний этап».

