WhatsApp запустил в бете премиум-подписку WhatsApp Plus
WhatsApp представил новые премиум-функции в пределах подписки WhatsApp Plus. Обновление доступно ограниченному кругу бета-тестеров, однако в течение нескольких недель выйдет на более массовый выпуск.
Об этом пишет WABetainfo.
На скриншотах, которыми поделился пользователь u/elle-hacen на Reddit, WhatsApp Plus находится на новой вкладке «Предоплаты». В течение первого месяца использования премиум-функции можно опробовать бесплатно.
Цены разнятся в зависимости от региона: в конкретном сообщении Meta планирует взимать 229 пакистанских рупий (около $0,8), тогда как для европейского региона интерфейс отражает цену в €2,49 в месяц.
В WhatsApp Plus предусмотрены такие дополнительные функции, как отправка уникальных стикеров с анимацией, изменение темы (доступно 18 вариантов) или иконки (доступно 14) приложения, закрепление до 20 чатов вместо бесплатных трех, 10 премиум-мелодий для звонков, общие настройки для списков.
WhatsApp Plus доступен ограниченному количеству пользователей, устанавливающих последние обновления WhatsApp для Android из Google Play Store. Поддержка iOS планируется «на более поздний этап».
Поделиться новостью
