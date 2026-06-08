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Ferrari и HP представили лимитированный красный ноутбук (фото)

Технологии&Авто
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Лимитированный ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC
Лимитированный ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC
Ferrari и HP представили лимитированный ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC, созданный в рамках двухлетнего сотрудничества компаний. Новинка поступит в продажу 12 июня тиражом 4999 экземпляров, а ее стоимость составляет 5599 долларов.
Об этом пишет издание Engadget.

Внешний вид

Ноутбук получил ярко-красную окраску, вдохновленную цветом Rosso Magma, который используется в автомобилях Ferrari. Производители стремились передать глубину и блеск автомобильной краски. Подставка для ладоней имеет специальное покрытие, создающее эффект движения.
Корпус устройства по большей части изготовлен из анодированного алюминия с обработкой на станках с числовым программным управлением. Нижняя часть украшена углеродным волокном, как в суперкарах. На оборотной стороне также есть прозрачная секция, которую компании назвали «моторным отсеком». Сквозь нее можно увидеть процессор и систему охлаждения ноутбука. Там же нанесен номер конкретного устройства ограниченной серии и несколько скрытых деталей для поклонников Ferrari.
Прозрачная панель изготовлена ​​из стекла Gorilla Glass
Прозрачная панель изготовлена ​​из стекла Gorilla Glass
Прозрачная панель изготовлена ​​из стекла Gorilla Glass. Для создания текстуры и декоративного эффекта в ней было сделано 2000 отдельных отверстий.
Дизайн шарнира вдохновлен концепцией цифрового гиперкара Ferrari F80. Концентрические вентиляционные элементы помогают направлять потоки воздуха для охлаждения системы. Часть дизайнерских решений была создана в соответствии с принципом Ferrari «глаза на дороге», который подразумевает концентрацию на главном опыте пользователя. К примеру, в открытом состоянии тачпад почти незаметен и обозначен лишь тонкой световой линией под клавиатурой.

Характеристики

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra X7, встроенной графикой Intel Arc, 64 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 1 терабайт. Он получил 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K и поддержкой сенсорного управления.
Клавиатура имеет отдельную RGB-подсветку для каждой клавиши, выполненную в фирменном стиле Ferrari. Пользователи могут настраивать подсветку или использовать готовые световые эффекты.
Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra X7
Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra X7
Среди разъемов предусмотрены два порта USB-C Thunderbolt 4, один USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, USB-A, HDMI и разъем для наушников.

Когда стартуют продажи

Продажи ноутбука стартуют только в отдельных странах, в том числе в США, Великобритании, Италии и Японии. Покупатели также получат зарядное устройство и кожаный чехол Poltrona Frau. Компания отмечает, что для его изготовления используется такая же кожа, как и в салонах автомобилей Ferrari.
По материалам:
НВ
Техника
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