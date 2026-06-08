Ferrari и HP представили лимитированный красный ноутбук (фото) Сегодня 04:32 — Технологии&Авто

Лимитированный ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC

Ferrari и HP представили лимитированный ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC, созданный в рамках двухлетнего сотрудничества компаний. Новинка поступит в продажу 12 июня тиражом 4999 экземпляров, а ее стоимость составляет 5599 долларов.

Об этом пишет издание Engadget.

Внешний вид

Ноутбук получил ярко-красную окраску, вдохновленную цветом Rosso Magma, который используется в автомобилях Ferrari. Производители стремились передать глубину и блеск автомобильной краски. Подставка для ладоней имеет специальное покрытие, создающее эффект движения.

Корпус устройства по большей части изготовлен из анодированного алюминия с обработкой на станках с числовым программным управлением. Нижняя часть украшена углеродным волокном, как в суперкарах. На оборотной стороне также есть прозрачная секция, которую компании назвали «моторным отсеком». Сквозь нее можно увидеть процессор и систему охлаждения ноутбука. Там же нанесен номер конкретного устройства ограниченной серии и несколько скрытых деталей для поклонников Ferrari.

Прозрачная панель изготовлена ​​из стекла Gorilla Glass

Прозрачная панель изготовлена ​​из стекла Gorilla Glass. Для создания текстуры и декоративного эффекта в ней было сделано 2000 отдельных отверстий.

Дизайн шарнира вдохновлен концепцией цифрового гиперкара Ferrari F80. Концентрические вентиляционные элементы помогают направлять потоки воздуха для охлаждения системы. Часть дизайнерских решений была создана в соответствии с принципом Ferrari «глаза на дороге», который подразумевает концентрацию на главном опыте пользователя. К примеру, в открытом состоянии тачпад почти незаметен и обозначен лишь тонкой световой линией под клавиатурой.

Характеристики

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra X7, встроенной графикой Intel Arc, 64 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 1 терабайт. Он получил 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K и поддержкой сенсорного управления.

Клавиатура имеет отдельную RGB-подсветку для каждой клавиши, выполненную в фирменном стиле Ferrari. Пользователи могут настраивать подсветку или использовать готовые световые эффекты.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra X7

Среди разъемов предусмотрены два порта USB-C Thunderbolt 4, один USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, USB-A, HDMI и разъем для наушников.

Когда стартуют продажи

Продажи ноутбука стартуют только в отдельных странах, в том числе в США, Великобритании, Италии и Японии. Покупатели также получат зарядное устройство и кожаный чехол Poltrona Frau. Компания отмечает, что для его изготовления используется такая же кожа, как и в салонах автомобилей Ferrari.

НВ По материалам:

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