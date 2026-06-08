В Украине разрешат использовать длинномерные автопоезда: названа трасса Сегодня 09:30 — Технологии&Авто

В Украине разрешат использовать длинномерные автопоезда: названа трасса

В Украине в качестве эксперимента позволят использовать длинномерные трехзвенные автопоезда, но пока только на одной трассе.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, а также вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Он отметил, что правительство поддержало инициативу Минразвития по использованию длинномерных трехзвенных автопоездов на маршруте Киев — Одесса — Киев.

Такие транспортные склады уже много лет работают в странах ЕС — в частности, в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах.

Они позволяют перевозить гораздо больше грузов за один рейс, уменьшать затраты бизнеса на логистику и более эффективно использовать дорожную инфраструктуру.

«Для Украины — это, прежде всего, повышение эффективности перевозок, поддержка экономики и интеграция в европейское транспортное пространство», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что проект будет реализовываться исключительно по специальными разрешениями и после необходимых технических исследований безопасности маршрутов.

Економічна Правда По материалам:

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