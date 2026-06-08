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Pinterest инвестирует $4 млрд в облачную инфраструктуру Amazon для развития ИИ

Технологии&Авто
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Акции Pinterest выросли почти на 6%
Акции Pinterest выросли почти на 6%
Pinterest заключила соглашение с Amazon Web Services на $4 млрд. Контракт предусматривает предоставление облачных услуг до 2031 года.
Об этом сообщает Reuters.
На фоне этой новости акции Pinterest выросли почти на 6%, а акции Amazon — на 1,5%.

Детали сделки

В рамках сотрудничества AWS будет предоставлять Pinterest доступ к собственным процессорам, в частности Graviton и Trainium. Они будут использоваться для масштабирования проектов компании в сфере искусственного интеллекта.
Технический директор Pinterest Мэтт Мадригал заявил, что расширенное сотрудничество с AWS должно обеспечить компании больше гибкость вычислительных ресурсов, выбор аппаратного обеспечения и эффективность инфраструктуры для ускорения реализации ИИ-стратегии.

Больше о сотрудничестве AWS и Pinterest

Компании сотрудничают с 2010 года для поддержания надежности и производительности своих основных сервисов.
Новый контракт также предусматривает более широкое использование специализированных чипов Amazon для ИИ-нагрузок.
К тому же, Pinterest планирует использовать процессоры AWS Trainium для работы больших языковых моделей и мультимодальных моделей, которые обеспечивают функции персонализированного визуального поиска и ИИ-рекомендаций на платформе.
Напомним, что в январе 2026 года Pinterest объявил о планах сократить штат и офисные площади с целью перераспределения ресурсов по инициативе в сфере искусственного интеллекта.
Изменения коснутся «менее 15%» сотрудников, а процесс увольнений должны завершить к 30 сентября 2026 года. В результате Pinterest ожидает до $45 млн расходов на реструктуризацию.
По материалам:
ain
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