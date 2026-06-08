0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит 8 июня бензин, газ и дизель

Технологии&Авто
109
Сколько стоит 8 июня бензин, газ и дизель
Сколько стоит 8 июня бензин, газ и дизель
В понедельник, 8 июня, OKKO и WOG снизили стоимость бензина и дизеля ровно на 1,00 грн. Фирменный А-95 (Pulls/Mustang) подешевел до 81,90 грн/л.
Стандартный евробензин А-95 и дизельное топливо Евро стоят теперь 78,90 грн/л и 87,90 грн/л соответственно.
SOCAR также снизила цены на топливо на 1,00 грн, включая автогаз.
Сколько стоит 8 июня бензин, газ и дизель
«Укрнафта» продемонстрировала несколько иную динамику. Бензин 95 (Energy) вернулся к предыдущей цене, сравнявшись с 98-м бензином. Однако дизельное топливо, наоборот, подешевело на 1,00 грн и составляет 86,90 грн и 84,90 грн соответственно.
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться.
Ситуация на мировом рынке остается очень нестабильной, поэтому любые события в мире могут быстро повлиять на стоимость нефти и горючего.
В июне цены на топливо могут несколько снизиться. Умеренной ситуация может оставаться и в июле.
«Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это уборка урожая, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке», — объяснил эксперт Лёушкин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Горючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems