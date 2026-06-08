Сколько стоит 8 июня бензин, газ и дизель

Стандартный евробензин А-95 и дизельное топливо Евро стоят теперь 78,90 грн/л и 87,90 грн/л соответственно.
SOCAR также снизила цены на топливо на 1,00 грн, включая автогаз.
«Укрнафта» продемонстрировала несколько иную динамику. Бензин 95 (Energy) вернулся к предыдущей цене, сравнявшись с 98-м бензином. Однако дизельное топливо, наоборот, подешевело на 1,00 грн и составляет 86,90 грн и 84,90 грн соответственно.
Ранее Finance.ua писал, что мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться.
Ситуация на мировом рынке остается очень нестабильной, поэтому любые события в мире могут быстро повлиять на стоимость нефти и горючего.
В июне цены на топливо могут несколько снизиться. Умеренной ситуация может оставаться и в июле.
«Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это уборка урожая, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке», — объяснил эксперт Лёушкин.