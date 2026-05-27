Что будет с ценами на горючее летом Сегодня 21:01 — Энергетика

Автомобиль на заправочной станции

Мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться.

Об этом заявил топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин в эфире Вечір.LIVE.

Чего ждать от цен на горючее летом

По словам эксперта, ситуация на мировом рынке остается очень нестабильной, поэтому любые международные события могут быстро повлиять на стоимость нефти и горючего.

«Мы живем в очень волатильном рынке, в очень волатильном мире. Утром господин Трамп может договариваться о мире, а потом мы видим военные самолеты, которые летят на Ближний Восток. Поэтому все может перевернуться вверх дном», — отметил эксперт.

Лёушкин считает, что в июне цены на топливо могут несколько снизиться. Умеренной ситуация, по его словам, может оставаться и в июле.

Почему горючее может подорожать летом

В то же время эксперт предупредил, что уже в конце лета рынок может столкнуться с новой волной удорожания.

«Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это уборка урожая, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке», — пояснил Лёушкин.

Он подчеркнул, что из-за геополитических рисков долгосрочные прогнозы по стоимости топлива остаются очень условными, ведь ситуация на рынке может измениться в любой момент.

Ранее мы сообщали , что в июле бензин в Украине может подорожать из-за добавления спирта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.