Что будет с ценами на горючее летом

Энергетика
Автомобиль на заправочной станции
Мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться.
Об этом заявил топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин в эфире Вечір.LIVE.

Чего ждать от цен на горючее летом

По словам эксперта, ситуация на мировом рынке остается очень нестабильной, поэтому любые международные события могут быстро повлиять на стоимость нефти и горючего.
«Мы живем в очень волатильном рынке, в очень волатильном мире. Утром господин Трамп может договариваться о мире, а потом мы видим военные самолеты, которые летят на Ближний Восток. Поэтому все может перевернуться вверх дном», — отметил эксперт.
Лёушкин считает, что в июне цены на топливо могут несколько снизиться. Умеренной ситуация, по его словам, может оставаться и в июле.

Почему горючее может подорожать летом

В то же время эксперт предупредил, что уже в конце лета рынок может столкнуться с новой волной удорожания.
«Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это уборка урожая, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке», — пояснил Лёушкин.
Он подчеркнул, что из-за геополитических рисков долгосрочные прогнозы по стоимости топлива остаются очень условными, ведь ситуация на рынке может измениться в любой момент.
Ранее мы сообщали, что в июле бензин в Украине может подорожать из-за добавления спирта.
По материалам:
Novyny.live
