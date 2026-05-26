НКРЭКУ снизила тарифы на хранение газа для «Укртрансгаза»

В Україні запроваджують нову модель регулювання газосховищ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая 2026 года приняла решение о переходе Укртрансгаза на стимулирующее регулирование в сфере хранения природного газа. Также регулятор утвердил долгосрочные параметры регулирования и новые тарифы на услуги хранения, закачки и отбора газа.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

«Принятые решения формируют новую модель функционирования оператора газохранилищ и создают предпосылки для долгосрочного планирования деятельности, поддержания надлежащего технического состояния инфраструктуры и дальнейшего развития», — отметили в Комиссии.

Стимулирующее регулирование в сфере хранения природного газа, www.nerc.gov.ua

Принятые решения предполагают переход от модели регулирования «расхода+» к многолетнему стимулирующему регулированию. Изменения внедряются в соответствии с новой Методикой, утвержденной НКРЭКУ в марте 2026 года.

Регулятор пояснил, что решение было принято с учетом подготовки к следующему отопительному сезону и необходимости создания достаточных запасов газа для стабильного прохождения зимы. В этой связи НКРЭКУ снизила тариф на услуги хранения природного газа.

Какие тарифы начнут действовать с 1 июня

С 1 июня 2026 года будут действовать следующие тарифы:

услуги по хранению природного газа — 0,36 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС;

услуги по закачке газа — 290,45 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС;

услуги по отбору газа — 290,45 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС.

Также для стимулирования долгосрочного бронирования мощностей НКРЭКУ ввела новые понижательные коэффициенты, учитывающие заказ мощности в год (годовая мощность, объединенная мощность).

