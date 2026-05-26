0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКРЭКУ снизила тарифы на хранение газа для «Укртрансгаза»

Энергетика
19
В Україні запроваджують нову модель регулювання газосховищ
В Україні запроваджують нову модель регулювання газосховищ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая 2026 года приняла решение о переходе Укртрансгаза на стимулирующее регулирование в сфере хранения природного газа. Также регулятор утвердил долгосрочные параметры регулирования и новые тарифы на услуги хранения, закачки и отбора газа.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
«Принятые решения формируют новую модель функционирования оператора газохранилищ и создают предпосылки для долгосрочного планирования деятельности, поддержания надлежащего технического состояния инфраструктуры и дальнейшего развития», — отметили в Комиссии.
Стимулирующее регулирование в сфере хранения природного газа
Стимулирующее регулирование в сфере хранения природного газа, www.nerc.gov.ua
Принятые решения предполагают переход от модели регулирования «расхода+» к многолетнему стимулирующему регулированию. Изменения внедряются в соответствии с новой Методикой, утвержденной НКРЭКУ в марте 2026 года.
Регулятор пояснил, что решение было принято с учетом подготовки к следующему отопительному сезону и необходимости создания достаточных запасов газа для стабильного прохождения зимы. В этой связи НКРЭКУ снизила тариф на услуги хранения природного газа.

Какие тарифы начнут действовать с 1 июня

С 1 июня 2026 года будут действовать следующие тарифы:
  • услуги по хранению природного газа — 0,36 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС;
  • услуги по закачке газа — 290,45 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС;
  • услуги по отбору газа — 290,45 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС.
Также для стимулирования долгосрочного бронирования мощностей НКРЭКУ ввела новые понижательные коэффициенты, учитывающие заказ мощности в год (годовая мощность, объединенная мощность).
По материалам:
Finance.ua
Нефтегазовый секторГаз
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems