0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 июля планируют повысить стоимость передачи электроэнергии: как изменятся тарифы

Энергетика
62
Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 июля 2026 года повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-ч (без НДС).
Об этом сообщает ExPro.
Соответствующий проект постановления Регулятор намерен рассмотреть для одобрения на заседании 26 мая. Окончательное решение будет принято впоследствии по результатам обсуждений.

Новые тарифы «Укрэнерго»

Согласно проекту решения, для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф может вырасти на 42% - до 535,97 грн/МВт-час (без НДС).
В структуре нового тарифа составляющая во исполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии по ВИЭ составит 367,56 грн/МВт-час.
Читайте также
Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Также НКРЭКУ предлагает с 1 июля повысить тарифы на распределение электроэнергии. В среднем тарифы могут возрасти на 7%.

Причины пересмотра тарифа

Как отмечается в обосновании проекта постановления, НЭК «Укрэнерго» обратилось к Регулятору с предложением пересмотреть тариф из-за ухудшения финансового состояния компании и необходимости обеспечения стабильной работы энергосистемы.
Среди основных причин пересмотра тарифа:
  • снижение прогнозного объема передачи электроэнергии в 2026 году до 89,6 млн МВт-ч;
  • рост затрат на компенсацию технологических потерь электроэнергии;
  • увеличение расходов на ремонт из-за обстрелов энергетической инфраструктуры;
  • рост затрат на ограничение генерации ВИЭ;
  • увеличение финансовых расходов и затрат на обслуживание «зеленых» облигаций.
По материалам:
ExPro
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems