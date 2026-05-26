С 1 июля планируют повысить стоимость передачи электроэнергии: как изменятся тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 июля 2026 года повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-ч (без НДС).
Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Также НКРЭКУ предлагает с 1 июля повысить тарифы на распределение электроэнергии. В среднем тарифы могут возрасти на 7%.
Причины пересмотра тарифа
Как отмечается в обосновании проекта постановления, НЭК «Укрэнерго» обратилось к Регулятору с предложением пересмотреть тариф из-за ухудшения финансового состояния компании и необходимости обеспечения стабильной работы энергосистемы.
Среди основных причин пересмотра тарифа:
снижение прогнозного объема передачи электроэнергии в 2026 году до 89,6 млн МВт-ч;
рост затрат на компенсацию технологических потерь электроэнергии;
увеличение расходов на ремонт из-за обстрелов энергетической инфраструктуры;
рост затрат на ограничение генерации ВИЭ;
увеличение финансовых расходов и затрат на обслуживание «зеленых» облигаций.