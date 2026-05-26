С 1 июля планируют повысить стоимость передачи электроэнергии: как изменятся тарифы

Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 июля 2026 года повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующий проект постановления Регулятор намерен рассмотреть для одобрения на заседании 26 мая. Окончательное решение будет принято впоследствии по результатам обсуждений.

Новые тарифы «Укрэнерго»

Согласно проекту решения, для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф может вырасти на 42% - до 535,97 грн/МВт-час (без НДС).

В структуре нового тарифа составляющая во исполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии по ВИЭ составит 367,56 грн/МВт-час.

Также НКРЭКУ предлагает с 1 июля повысить тарифы на распределение электроэнергии. В среднем тарифы могут возрасти на 7%.

Причины пересмотра тарифа

Как отмечается в обосновании проекта постановления, НЭК «Укрэнерго» обратилось к Регулятору с предложением пересмотреть тариф из-за ухудшения финансового состояния компании и необходимости обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Среди основных причин пересмотра тарифа:

снижение прогнозного объема передачи электроэнергии в 2026 году до 89,6 млн МВт-ч;

рост затрат на компенсацию технологических потерь электроэнергии;

увеличение расходов на ремонт из-за обстрелов энергетической инфраструктуры;

рост затрат на ограничение генерации ВИЭ;

увеличение финансовых расходов и затрат на обслуживание «зеленых» облигаций.

