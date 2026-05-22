В рф ожидают волну банкротств сетей АЗС — причины Сегодня 20:20 — Мир

Продажа бензина внутри россии превратилась в убыточный бизнес, поэтому до конца года ожидаются волна банкротств сетей автозаправочных станций.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным ведомства, операторы АЗС в рф теряют в среднем 84 копейки на каждом литре АИ-92 — самой популярной марки топлива в стране. АИ-95 приносит символические 47 копеек прибыли с литра, что при нынешней инфляции и стоимости кредитов является экономическим эквивалентом нулю.

В погоне за валютной выручкой Кремль стимулирует экспорт нефтепродуктов, искусственно ограничивая предложение на внутреннем рынке. Так как железные дороги перегружены военными грузами, цистерны с топливом задерживаются, а тарифы на перевозку растут, поэтому маржа исчезает.

Кроме того, НПЗ без западных присадок и запчастей закладывают санкционные риски в оптовую цену, которую розница не может полностью перевести на потребителя из-за административных ограничений.

«Единственный сектор, который пока держится — дизельное топливо с прибылью 3,68 рубля за литр. Но и этот показатель под давлением: армия потребляет дизель в промышленных объемах», — сообщают в разведке.

Там добавляют, что к концу 2026 года аналитики ожидают волну банкротств сетей АЗС и неизбежный рост цен на топливо.

На данный момент у Кремля — «выбор без выбора»:

поднять цены на бензин и получить социальное напряжение,

продолжать обескровливать отрасль и идти к физическому дефициту на заправках.

«Концепция «энергетической сверхдержавы» трансформировалась в новую форму: теперь россия — это место, где нефти столько, что выгодно продать кому угодно, кроме собственных граждан.

С такими темпами «успешного импортозамещения» до конца 2026 года главным тюнингом для российского автопрома станет не новый двигатель, а педальный привод — ему, по крайней мере, не требуется АИ-92, на котором страна так усердно учится зарабатывать отрицательные деньги", — заключают в разведке.

