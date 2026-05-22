CEO JPMorgan предупредил о сокращении банкиров из-за стремительного развития ИИ Сегодня 05:03 — Мир

JPMorgan ежегодно теряет около 10% персонала

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банк в будущем будет нанимать больше специалистов по искусственному интеллекту и меньше традиционных банкиров, поскольку автоматизация все глубже меняет финансовый сектор.

В интервью Bloomberg Television во время China Summit в Шанхае Даймон прямо признал, что внедрение ИИ повлияет на занятость в банковской отрасли.

«Я думаю, что это сократит количество наших рабочих мест в будущем», — заявил он.

Структурное изменение рынка труда

По словам Даймона, JPMorgan уже видит структурное изменение рынка труда: «Будет много разных типов работы, и я думаю, что мы будем нанимать больше ИИ-специалистов и меньше банкиров в определенных категориях, и это сделает их более производительными».

Его комментарии подчеркивают масштабный переход финансовой индустрии к автоматизации. Банки и финансовые компании по всему миру активно интегрируют ИИ, чтобы снизить затраты, повысить производительность и оптимизировать операции.

При этом Даймон занял более сдержанную позицию по сравнению с частью руководителей Уолл-стрит. Он считает, что трансформацию можно провести без массовых увольнений — преимущественно из-за естественной текучести кадров.

По его словам, JPMorgan ежегодно теряет около 10% персонала, что составляет около 25 000−30 000 работников. Это позволяет банку переобучить сотрудников, переводить их на другие должности или предлагать досрочный уход на пенсию.

«Это было не совсем успешно сформулировано. Я думаю, что будут исчезать старые профессии. Если бэк-офисные должности исчезают, нам нужно больше работников для работы с большим количеством клиентов», — объяснил Даймон.

В то же время, он предупредил о рисках слишком быстрого перехода к автоматизации: «Я думаю, что общество должно задуматься над тем, что произойдет, если это произойдет слишком быстро».

ИИ ускоряет волну сокращений в финансовом и криптосекторе

Заявления главы JPMorgan прозвучали на фоне масштабных сокращений в технологическом, финансовом и криптовалютном секторах, где компании все активнее заменяют часть функций системами на базе ИИ.

Аналитики отмечают, что финансовый сектор входит в новую фазу автоматизации, где ИИ постепенно переходит от вспомогательных функций к ролям с высокой добавленной стоимостью.

incrypted

