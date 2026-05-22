Какую пенсию можно получить без стажа в Польше

Польский флаг

В Польше граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие подтвержденного трудового стажа, могут вообще не получать пенсионные выплаты. Для назначения минимальной пенсии законодательство требует наличия страхового и нестрахового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Как пишет Gazeta Prawna , если у человека нет зафиксированных страховых взносов или первоначального пенсионного капитала, размер его пенсии фактически составит 0 злотых.

В таком случае единственной формой поддержки остаются социальные выплаты от центров социальной помощи — MOPS или GOPS. Однако получить их можно только при условии соответствия установленным критериям дохода.

Какие выплаты доступны родителям многодетных семей

Отдельная программа поддержки предназначена для людей, которые не работали из-за воспитания детей. Речь идет о помощи «Mama 4 plus», которая предоставляется матерям, родившим и воспитавшим четырех и более детей.

В исключительных ситуациях выплату может получить и отец, если мать умерла или бросила семью.

Размер такого пособия равен минимальной пенсии и составляет 1978,49 злотых брутто. После вычета налогов и медицинского взноса сумма выплаты «на руки» составляет 1642,13 злотых.

Для получения денег необходимо подать официальное заявление — автоматически выплата не назначается.

Какое социальное пособие могут оформить люди без взносов

Пожилые люди без права на пенсию могут обратиться за постоянным социальным пособием. Его назначают лицам, которые из-за возраста полностью утратили трудоспособность.

Максимальная сумма такой поддержки составляет 1229 злотых в месяц. В то же время размер выплаты зависит от дохода заявителя.

Для получения пособия действуют ограничения: доход одинокого человека не должен превышать 1010 злотых, а для семьи — 823 злотых на одного человека.

Кроме того, пенсионеры могут претендовать на целевые выплаты для оплаты лекарств, продуктов питания или коммунальных услуг.

Ранее мы сообщали, что проживающие в Польше граждане Украины имеют право на получение пенсий от польского Учреждения социального страхования (ZUS). В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий. Подробности читайте здесь.

