Какую пенсию можно получить без стажа в Польше

В Польше граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие подтвержденного трудового стажа, могут вообще не получать пенсионные выплаты. Для назначения минимальной пенсии законодательство требует наличия страхового и нестрахового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Как пишет Gazeta Prawna, если у человека нет зафиксированных страховых взносов или первоначального пенсионного капитала, размер его пенсии фактически составит 0 злотых.
В таком случае единственной формой поддержки остаются социальные выплаты от центров социальной помощи — MOPS или GOPS. Однако получить их можно только при условии соответствия установленным критериям дохода.
Какие выплаты доступны родителям многодетных семей
Отдельная программа поддержки предназначена для людей, которые не работали из-за воспитания детей. Речь идет о помощи «Mama 4 plus», которая предоставляется матерям, родившим и воспитавшим четырех и более детей.
В исключительных ситуациях выплату может получить и отец, если мать умерла или бросила семью.
Размер такого пособия равен минимальной пенсии и составляет 1978,49 злотых брутто. После вычета налогов и медицинского взноса сумма выплаты «на руки» составляет 1642,13 злотых.
Для получения денег необходимо подать официальное заявление — автоматически выплата не назначается.
Какое социальное пособие могут оформить люди без взносов
Пожилые люди без права на пенсию могут обратиться за постоянным социальным пособием. Его назначают лицам, которые из-за возраста полностью утратили трудоспособность.
Максимальная сумма такой поддержки составляет 1229 злотых в месяц. В то же время размер выплаты зависит от дохода заявителя.
Для получения пособия действуют ограничения: доход одинокого человека не должен превышать 1010 злотых, а для семьи — 823 злотых на одного человека.
Кроме того, пенсионеры могут претендовать на целевые выплаты для оплаты лекарств, продуктов питания или коммунальных услуг.
