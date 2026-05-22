Какую пенсию можно получить без стажа в Польше

Польский флаг
В Польше граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие подтвержденного трудового стажа, могут вообще не получать пенсионные выплаты. Для назначения минимальной пенсии законодательство требует наличия страхового и нестрахового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Как пишет Gazeta Prawna, если у человека нет зафиксированных страховых взносов или первоначального пенсионного капитала, размер его пенсии фактически составит 0 злотых.
В таком случае единственной формой поддержки остаются социальные выплаты от центров социальной помощи — MOPS или GOPS. Однако получить их можно только при условии соответствия установленным критериям дохода.

Какие выплаты доступны родителям многодетных семей

Отдельная программа поддержки предназначена для людей, которые не работали из-за воспитания детей. Речь идет о помощи «Mama 4 plus», которая предоставляется матерям, родившим и воспитавшим четырех и более детей.
В исключительных ситуациях выплату может получить и отец, если мать умерла или бросила семью.
Размер такого пособия равен минимальной пенсии и составляет 1978,49 злотых брутто. После вычета налогов и медицинского взноса сумма выплаты «на руки» составляет 1642,13 злотых.
Для получения денег необходимо подать официальное заявление — автоматически выплата не назначается.

Какое социальное пособие могут оформить люди без взносов

Пожилые люди без права на пенсию могут обратиться за постоянным социальным пособием. Его назначают лицам, которые из-за возраста полностью утратили трудоспособность.
Максимальная сумма такой поддержки составляет 1229 злотых в месяц. В то же время размер выплаты зависит от дохода заявителя.
Для получения пособия действуют ограничения: доход одинокого человека не должен превышать 1010 злотых, а для семьи — 823 злотых на одного человека.
Кроме того, пенсионеры могут претендовать на целевые выплаты для оплаты лекарств, продуктов питания или коммунальных услуг.
Ранее мы сообщали, что проживающие в Польше граждане Украины имеют право на получение пенсий от польского Учреждения социального страхования (ZUS). В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий. Подробности читайте здесь.
По материалам:
УНІАН
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
