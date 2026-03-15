Размер средней пенсии в Польше Сегодня 16:07 — Мир

Какая средняя пенсия в Польше

В 2025 году размер средней пенсии в Польше составил 4 178,94 злотых. Если в январе прошлого года пенсии получали 6,357 млн ​​человек, то уже в декабре их количество возросло до 6,423 млн. В течение года количество получателей пенсии увеличилось более чем на 66 000 человек.

Об этом свидетельствуют данные ZUS, передает inpoland.

В декабре средняя пенсия составила 4235,47 злотых, что почти не отличается от показателя ноября. В течение года средний размер выплат вырос на 286 злотых.

Размер средней пенсии в каждом месяце прошлого года был следующим:

январь — 3 948,91 злотых,

февраль — 3 958,67 злотых,

март — 4 210,99 злотых,

апрель — 4 198,58 злотых,

май — 4 189,54 злотых,

июнь — 4 190,19 злотых,

июль — 4 212,20 злотых,

август — 4 255,66 злотых,

сентябрь — 4 262,87 злотых,

октябрь — 4 246,23 злотых,

ноябрь — 4 236,04 злотых,

декабрь — 4 235,47 злотых.

Отмечается, что рост пенсионных выплат и количества получателей привел к увеличению расходов государственного бюджета.

В августе 2025 года расходы на базовые пенсии впервые превысили 27 млрд злотых, а к концу года достигли 27,204 млрд злотых.

Для сравнения, в декабре 2023 года пенсии обошлись бюджету в 21,75 млрд злотых, а в декабре 2024 года — 25,07 млрд злотых.

Размер средней пенсии в Украине

Ранее Finance.ua писал , за год размер средней пенсии вырос на 13% и составляет 6 544 грн. Всего в Украине более 10,1 млн. пенсионеров, почти 7,4 млн. получают выплаты по возрасту. В то же время 63 тыс. украинцев имеют пенсию ниже прожиточного минимума, а еще 261 тыс. — 2 361 грн.

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексировали на 12,1%. Как заявляли в Министерстве социальной политики, после перерасчета пенсии возрастут, по меньшей мере, на 100 гривен и не более чем на 2 595 гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.