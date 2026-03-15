Место для вашей рекламы

Размер средней пенсии в Польше

Какая средняя пенсия в Польше
В 2025 году размер средней пенсии в Польше составил 4 178,94 злотых. Если в январе прошлого года пенсии получали 6,357 млн ​​человек, то уже в декабре их количество возросло до 6,423 млн. В течение года количество получателей пенсии увеличилось более чем на 66 000 человек.
Об этом свидетельствуют данные ZUS, передает inpoland.
В декабре средняя пенсия составила 4235,47 злотых, что почти не отличается от показателя ноября. В течение года средний размер выплат вырос на 286 злотых.
Размер средней пенсии в каждом месяце прошлого года был следующим:
  • январь — 3 948,91 злотых,
  • февраль — 3 958,67 злотых,
  • март — 4 210,99 злотых,
  • апрель — 4 198,58 злотых,
  • май — 4 189,54 злотых,
  • июнь — 4 190,19 злотых,
  • июль — 4 212,20 злотых,
  • август — 4 255,66 злотых,
  • сентябрь — 4 262,87 злотых,
  • октябрь — 4 246,23 злотых,
  • ноябрь — 4 236,04 злотых,
  • декабрь — 4 235,47 злотых.
Отмечается, что рост пенсионных выплат и количества получателей привел к увеличению расходов государственного бюджета.
В августе 2025 года расходы на базовые пенсии впервые превысили 27 млрд злотых, а к концу года достигли 27,204 млрд злотых.
Для сравнения, в декабре 2023 года пенсии обошлись бюджету в 21,75 млрд злотых, а в декабре 2024 года — 25,07 млрд злотых.

Размер средней пенсии в Украине

Ранее Finance.ua писал, за год размер средней пенсии вырос на 13% и составляет 6 544 грн. Всего в Украине более 10,1 млн. пенсионеров, почти 7,4 млн. получают выплаты по возрасту. В то же время 63 тыс. украинцев имеют пенсию ниже прожиточного минимума, а еще 261 тыс. — 2 361 грн.
С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексировали на 12,1%. Как заявляли в Министерстве социальной политики, после перерасчета пенсии возрастут, по меньшей мере, на 100 гривен и не более чем на 2 595 гривен.
Finance.ua
Место для вашей рекламы
