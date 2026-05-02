Как изменилась заработная плата в Европе за последние пять лет

Как менялись зарплата и инфляция в Европе за последние пять лет
Как менялись зарплата и инфляция в Европе за последние пять лет, Фото: Valentina Petrova
С 2020 года реальная почасовая заработная плата в ЕС уменьшилась примерно на 3%, несмотря на номинальный рост доходов. Причиной стала инфляция, превысившая темпы повышения зарплат.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные Евростата.
Средняя почасовая зарплата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025-м (+21,9%).
В то же время, потребительские цены на товары и услуги выросли на 25,6% за тот же период. В результате совокупная реальная заработная плата снизилась на 3%, что привело к снижению покупательной способности домохозяйств.

В каких странах Европы реальные зарплаты выросли больше всего

По данным Евростата, реальные зарплаты снизились в 12 странах Европы, в то время как выросли — в 18 странах.
Отмечается, что лучшие результаты показали преимущественно страны вне еврозоны и государства с более низким уровнем доходов.
Лидером стала Болгария, где реальные зарплаты выросли на 37,4% за пять лет.
В Сербии (25,4%), Хорватии (21,1%) и Литве (21,1%) также зафиксировали рост более 20%.
Еще три страны, не входящие в еврозону — Румыния (19,7%), Венгрия (18,8%) и Польша (17,8%) — также зафиксировали реальный рост от 15% до 20%.
Реальное изменение валовой почасовой заработной платы и окладов (2020−2025), Инфографика: Euronews
В еврозоне положительную динамику показали Словения (+14,4%), Латвия (+10,6%) и Греция (+8,6%).
Среди четырех самых крупных экономик ЕС реальная зарплата снизилась во всех странах. Больше всего — в Италии (-9,2%), далее следуют Испания (-5,9%), Германия (-3,2%) и Франция (-3,3%).

Как инфляция повлияла на покупательную способность

В ряде стран номинальные зарплаты выросли более чем на 60%, однако инфляция «съела» этот прирост.
Наибольший рост наблюдался в Болгарии (84,2%), Венгрии (82,7%) и Румынии (73,1%). Однако инфляция в этих странах также была очень высокой — 34,1%, 53,7% и 44,6% соответственно.
Совокупный рост почасовой номинальной заработной платы по сравнению с потребительскими ценами (2020−2025), Инфографика: Euronews
Италия зафиксировала самый низкий номинальный рост — 9,5%, далее следуют Мальта (13,3%) и Франция (14,1%). Хотя инфляция в этих странах была ниже среднего показателя по ЕС, рост заработной платы все еще не поспевал за ней.

Где зарплаты самые высокие и низкие

Самая низкая средняя почасовая оплата труда в ЕС остается в Болгарии (10,5 евро), тогда как самая высокая — в Люксембурге (49,7 евро).
В целом самые высокие зарплаты фиксируются в странах Северной и Западной Европы, в то время как самые низкие — в Восточной Европе.
Валовая почасовая заработная плата и оклады, Инфографика: Euronews
Среди крупнейших экономик ЕС самую высокую почасовую оплату труда предлагает Германия — 34,5 евро, в то время как самый низкий уровень зафиксирован в Испании — 19,5 евро.
Ранее Finance.ua писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
