Как изменилась заработная плата в Европе за последние пять лет

Как менялись зарплата и инфляция в Европе за последние пять лет

С 2020 года реальная почасовая заработная плата в ЕС уменьшилась примерно на 3%, несмотря на номинальный рост доходов. Причиной стала инфляция, превысившая темпы повышения зарплат.

Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные Евростата.

Читайте также В Польше готовят новые правила минимальной зарплаты — какие будут суммы

Средняя почасовая зарплата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025-м (+21,9%).

В то же время, потребительские цены на товары и услуги выросли на 25,6% за тот же период. В результате совокупная реальная заработная плата снизилась на 3%, что привело к снижению покупательной способности домохозяйств.

В каких странах Европы реальные зарплаты выросли больше всего

По данным Евростата, реальные зарплаты снизились в 12 странах Европы, в то время как выросли — в 18 странах.

Отмечается, что лучшие результаты показали преимущественно страны вне еврозоны и государства с более низким уровнем доходов.

Лидером стала Болгария, где реальные зарплаты выросли на 37,4% за пять лет.

Читайте также Вакансии для УБД: где больше всего предложений и самые высокие зарплаты

В Сербии (25,4%), Хорватии (21,1%) и Литве (21,1%) также зафиксировали рост более 20%.

Еще три страны, не входящие в еврозону — Румыния (19,7%), Венгрия (18,8%) и Польша (17,8%) — также зафиксировали реальный рост от 15% до 20%.

Реальное изменение валовой почасовой заработной платы и окладов (2020−2025), Инфографика: Euronews

В еврозоне положительную динамику показали Словения (+14,4%), Латвия (+10,6%) и Греция (+8,6%).

Среди четырех самых крупных экономик ЕС реальная зарплата снизилась во всех странах. Больше всего — в Италии (-9,2%), далее следуют Испания (-5,9%), Германия (-3,2%) и Франция (-3,3%).

Как инфляция повлияла на покупательную способность

В ряде стран номинальные зарплаты выросли более чем на 60%, однако инфляция «съела» этот прирост.

Наибольший рост наблюдался в Болгарии (84,2%), Венгрии (82,7%) и Румынии (73,1%). Однако инфляция в этих странах также была очень высокой — 34,1%, 53,7% и 44,6% соответственно.

Совокупный рост почасовой номинальной заработной платы по сравнению с потребительскими ценами (2020−2025), Инфографика: Euronews

Италия зафиксировала самый низкий номинальный рост — 9,5%, далее следуют Мальта (13,3%) и Франция (14,1%). Хотя инфляция в этих странах была ниже среднего показателя по ЕС, рост заработной платы все еще не поспевал за ней.

Где зарплаты самые высокие и низкие

Самая низкая средняя почасовая оплата труда в ЕС остается в Болгарии (10,5 евро), тогда как самая высокая — в Люксембурге (49,7 евро).

В целом самые высокие зарплаты фиксируются в странах Северной и Западной Европы, в то время как самые низкие — в Восточной Европе.

Валовая почасовая заработная плата и оклады, Инфографика: Euronews

Среди крупнейших экономик ЕС самую высокую почасовую оплату труда предлагает Германия — 34,5 евро, в то время как самый низкий уровень зафиксирован в Испании — 19,5 евро.

Ранее Finance.ua писал , что средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.

