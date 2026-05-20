НКРЭКУ предупредила о рисках выполнения договоров на поставку электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила о росте количества обращений от потребителей, в частности государственных учреждений и организаций, закупающих электроэнергию через систему публичных закупок.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
В чем проблема
Основной проблемой, по данным Комиссии, являются сложности с выполнением договоров поставки электроэнергии из-за существенных колебаний рыночных цен.
В НКРЭКУ отметили, что поставщики электроэнергии также обращают внимание на высокую зависимость стоимости ресурса от ситуации на рынке. Прежде всего, это касается рынка «на сутки вперед», где цена электроэнергии формируется в зависимости от спроса и предложения и может существенно меняться как в сторону роста, так и снижения.
Что об этом говорит регулятор
НКРЭКУ отмечает, что большинство договоров поставок электроэнергии содержат механизмы формирования цены с привязкой к рыночным индикаторов.
В то же время у регулятора подчеркнули, что электроэнергия — товар специфический, для него характерна одновременность производства, транспортировки и потребления, поэтому ее невозможно накапливать или хранить.
Поэтому колебания цен на электроэнергию могут превышать пределы изменения стоимости договоров, определенные законодательством, и не зависят ни от потребителей, ни от поставщиков.
«С целью урегулирования таких ситуаций, обеспечения непрерывной поставки электрической энергии и соблюдения требований законодательства НКРЭКУ рекомендует сторонам в случае объективной невозможности выполнения договора на действующих условиях рассматривать возможность прекращения действия такого договора и проведения новой процедуры закупки на новый срок в соответствии с требованиями законодательства», — подчеркнули в Комиссии.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина не дала рф шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, — ISW
Цены на АЗС 19 мая (инфографика)
Что будет с энергетикой после войны: глава Минэкономики объяснил
На сколько в Украине есть запасов дизеля
Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики
США возобновили санкции против российской нефти