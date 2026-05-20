НКРЭКУ предупредила о рисках выполнения договоров на поставку электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила о росте количества обращений от потребителей, в частности государственных учреждений и организаций, закупающих электроэнергию через систему публичных закупок.
В чем проблема

Основной проблемой, по данным Комиссии, являются сложности с выполнением договоров поставки электроэнергии из-за существенных колебаний рыночных цен.
В НКРЭКУ отметили, что поставщики электроэнергии также обращают внимание на высокую зависимость стоимости ресурса от ситуации на рынке. Прежде всего, это касается рынка «на сутки вперед», где цена электроэнергии формируется в зависимости от спроса и предложения и может существенно меняться как в сторону роста, так и снижения.

Что об этом говорит регулятор

НКРЭКУ отмечает, что большинство договоров поставок электроэнергии содержат механизмы формирования цены с привязкой к рыночным индикаторов.
В то же время у регулятора подчеркнули, что электроэнергия — товар специфический, для него характерна одновременность производства, транспортировки и потребления, поэтому ее невозможно накапливать или хранить.
Поэтому колебания цен на электроэнергию могут превышать пределы изменения стоимости договоров, определенные законодательством, и не зависят ни от потребителей, ни от поставщиков.
«С целью урегулирования таких ситуаций, обеспечения непрерывной поставки электрической энергии и соблюдения требований законодательства НКРЭКУ рекомендует сторонам в случае объективной невозможности выполнения договора на действующих условиях рассматривать возможность прекращения действия такого договора и проведения новой процедуры закупки на новый срок в соответствии с требованиями законодательства», — подчеркнули в Комиссии.
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияЭнергетика Украины
