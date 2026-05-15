Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений Сегодня 16:32 — Энергетика

Денис Шмигаль: Начинаєм внедрение прямых договоров PPA для развития распределенной генерации в Украине

Министерство энергетики подало на рассмотрение правительства изменения, позволяющие заключать в Украине контракты PPA (Power Purchase Agreement) между производителями электроэнергии и потребителями.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что предусматривают контракты PPA

PPA — это прямые договоры купли-продажи электроэнергии между производителем и потребителем без посредников.

По словам Шмыгаля, механизм должен создать системные условия для развития распределенной генерации в Украине.

Предприятия смогут самостоятельно обеспечивать себя необходимыми объемами электроэнергии, а производители получат возможность строить генерирующие мощности рядом с производствами и получать стабильный рынок сбыта.

Бизнесу обещают прогнозируемые цены и стабильность

По его словам, в результате бизнес получит прогнозируемую цену и стабильность работы, а государство — меньше нагрузку на энергосистему и более высокую энергетическую устойчивость регионов.

Для предприятий готовят дополнительные стимулы

Шмыгаль также сообщил о дополнительных стимулах, которые инициирует Минэнерго: к потребителям, покрывающим минимум 60% своего потребления электроэнергии за счет закупки у объектов распределенной генерации, не будут применяться меры ограничения электроснабжения во время дефицита мощности в стране.

«Фактически это создает понятную мотивацию: для предприятий и других потребителей — более активно переходить на локальную генерацию, для отраслевого бизнеса — инвестировать в новые газопоршневые и газотурбинные установки уже сейчас. Наша задача сделать так, чтобы электроэнергия производилась ближе к потребителю, чтобы снизить риск отключений из-за повреждений сетей. Продолжаем работать в этом направлении», — сообщил глава Минэнерго.

