0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений

Энергетика
25
Денис Шмигаль: Начинаєм внедрение прямых договоров PPA для развития распределенной генерации в Украине
Денис Шмигаль: Начинаєм внедрение прямых договоров PPA для развития распределенной генерации в Украине
Министерство энергетики подало на рассмотрение правительства изменения, позволяющие заключать в Украине контракты PPA (Power Purchase Agreement) между производителями электроэнергии и потребителями.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что предусматривают контракты PPA

PPA — это прямые договоры купли-продажи электроэнергии между производителем и потребителем без посредников.
По словам Шмыгаля, механизм должен создать системные условия для развития распределенной генерации в Украине.
Предприятия смогут самостоятельно обеспечивать себя необходимыми объемами электроэнергии, а производители получат возможность строить генерирующие мощности рядом с производствами и получать стабильный рынок сбыта.

Бизнесу обещают прогнозируемые цены и стабильность

По его словам, в результате бизнес получит прогнозируемую цену и стабильность работы, а государство — меньше нагрузку на энергосистему и более высокую энергетическую устойчивость регионов.

Для предприятий готовят дополнительные стимулы

Шмыгаль также сообщил о дополнительных стимулах, которые инициирует Минэнерго: к потребителям, покрывающим минимум 60% своего потребления электроэнергии за счет закупки у объектов распределенной генерации, не будут применяться меры ограничения электроснабжения во время дефицита мощности в стране.
«Фактически это создает понятную мотивацию: для предприятий и других потребителей — более активно переходить на локальную генерацию, для отраслевого бизнеса — инвестировать в новые газопоршневые и газотурбинные установки уже сейчас. Наша задача сделать так, чтобы электроэнергия производилась ближе к потребителю, чтобы снизить риск отключений из-за повреждений сетей. Продолжаем работать в этом направлении», — сообщил глава Минэнерго.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭнергетика УкраиныЭлектроэнергияШмыгаль
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems